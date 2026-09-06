روزی که «غزال تیزپا» رم کرد!

پرواضح بود مصاف دو تیم آسیایی لیگ در آغاز هفته ششم بی‌حاشیه نخواهد بود، اما شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که این دیدار به بزرگ‌ترین جنجال فصل در تبریز تبدیل شود.

تراکتور که بعد از چهار پیروزی پیاپی برابر نماینده قزوین به تساوی رضایت داده بود، برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول و ایجاد فاصله با مدعیان چاره‌ای جز کسب هر سه امتیاز این بازی خانگی نداشت. اما نبرد تراکتور با گل‌گهر برای هواداران تیم تبریزی چیزی فراتر از کسب سه امتیاز برای ادامه حضور در صدر و ایجاد فاصله با تیم‌های رقیب داشت. آنها از روز‌ها قبل فراخوان حضوری گسترده در این بازی را داده بودند برای مواجهه با امید عالیشاه. بازیکنی که قرار بود بعد از سه سال بار دیگر وارد تبریز شود، خوب می‌دانست خبری از استقبال گرم نیست. آخرین بار او با پیراهن پرسپولیس در این ورزشگاه مقابل تراکتور به میدان رفته و باخت تلخی را تجربه کرده بود و امید داشت تا روز متفاوتی را در تبریز تجربه کند، اما اوضاع اصلاً آن‌طور که مهره کلیدی گل‌گهر انتظار داشت پیش نرفت، نه صرفاً، چون سومین باخت پیاپی گل‌گهر برابر تراکتور در تبریز رقم خورد، بلکه به دلیل حاشیه‌های جنجالی آن که یک پای ثابتش خداداد عزیزی، سرپرست باشگاه تیم میزبان بود. درگیری‌های لفظی عالیشاه و خداداد در جریان بازی به حدی بود که داور تصمیم به اخراج خداداد از کنار زمین گرفت، اما اوضاع حتی با این تصمیم هم مدیریت و آرام نشد، چراکه خداداد با ادعای فحاشی عالیشاه راهی رختکن تیم میهمان شد و بعد از آن ویدئویی از او بیرون آمد که بی‌شک باید واکنش جدی کمیته انضباطی را به دنبال داشته باشد. هرچند تاکنون هیچ قرار محرومیت موقتی، نه برای عالیشاه صادر شده و نه خداداد. صرفاً از سرپرست تراکتور که ادعای مقابله به مثل دارد، خواسته شده دفاعیات خود را

ارائه دهد!

با توجه به اتفاقات رخ داده در لیگ بیست‌ویکم که به واسطه فحاشی هواداران تراکتور و سنگ‌پرانی که باعث متوقف شدن بازی و اعلام پیروزی پرسپولیس شده بود، انتظار می‌رفت معضل اصلی سکو‌ها باشند، خصوصاً که هواداران تراکتور به‌خاطر حضور عالیشاه در ترکیب گل‌گهر برای این بازی فراخوان داده بودند جهت پر شدن سکو‌های ورزشگاه، اما همه داستان به سکو‌ها خلاصه نشد. هرچند که هواداران تیم میزبان از هیچ تلاشی برای فحاشی به عالیشاه و به‌هم ریختن او دریغ نکردند و به همین دلیل بازی از لحظه آغاز با تنش‌های فراوان همراه بود. تنش‌هایی که با گلزنی میزبان و اعتراض شدید تیم میهمان بیشتر هم شد، اما جنجالی‌ترین قسمت ماجرا درگیری خداداد با عالیشاه بود که حتی با اخراج او از کنار زمین هم ماجرایش به نقطه پایان نرسید. اتفاقاتی که نشان داد کینه تبریزی‌های طرفدار تراکتور از عالیشاه همچنان به قوت خود

باقی است.

ماجرا، اما با به صدا در آمدن سوت پایان بازی هم خاتمه نیافت و در ادامه تنش‌های کم‌سابقه‌ای میان دو باشگاه مطرح تراکتور و گل‌گهر، تیم میزبان از امید عالیشاه هم به کمیته انضباطی و هم کمیته اخلاق شکایت کرد. باشگاه گل‌گهر نیز با انتشار بیانیه‌ای از رفتار تیم میهمان و وقت‌کشی‌های بیرانوند گله کرد و مدعی شد که داور می‌توانست در این موارد رفتار متفاوتی داشته باشد.

هرچند که همه انتقاد‌ها متوجه عالیشاه، خداداد و هواداران تبریزی نبود و وحید زمانی هم شب جنجالی را پشت سر گذاشت. در واقع چند برخورد اتفاقی جنجالی در طول مسابقه، قضاوت داور را تحت تأثیر قرار داد و صدای دو طرف میدان را درآورد تا سوت‌ها و تصمیمات قاضی میدان هم به چالش‌ها و حواشی این بازی حساس دامن زده باشد. اما باید دید آیا کمیته انضباطی برخوردی قاطع با مسببان حواشی این بازی می‌کند تا دیگر شاهد تکرار آن نباشیم یا ....