کد خبر: 1378028
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
ورزش » ساير
تبریز میزبان بزرگ‌ترین جنجال فصل 

روزی که «غزال تیزپا» رم کرد!

1 پرواضح بود مصاف دو تیم آسیایی لیگ در آغاز هفته ششم بی‌حاشیه نخواهد بود، اما شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که این دیدار به بزرگ‌ترین جنجال فصل در تبریز تبدیل شود. 
دنیا حیدری

پرواضح بود مصاف دو تیم آسیایی لیگ در آغاز هفته ششم بی‌حاشیه نخواهد بود، اما شاید کمتر کسی تصورش را می‌کرد که این دیدار به بزرگ‌ترین جنجال فصل در تبریز تبدیل شود. 
تراکتور که بعد از چهار پیروزی پیاپی برابر نماینده قزوین به تساوی رضایت داده بود، برای حفظ جایگاه خود در صدر جدول و ایجاد فاصله با مدعیان چاره‌ای جز کسب هر سه امتیاز این بازی خانگی نداشت. اما نبرد تراکتور با گل‌گهر برای هواداران تیم تبریزی چیزی فراتر از کسب سه امتیاز برای ادامه حضور در صدر و ایجاد فاصله با تیم‌های رقیب داشت. آنها از روز‌ها قبل فراخوان حضوری گسترده در این بازی را داده بودند برای مواجهه با امید عالیشاه. بازیکنی که قرار بود بعد از سه سال بار دیگر وارد تبریز شود، خوب می‌دانست خبری از استقبال گرم نیست. آخرین بار او با پیراهن پرسپولیس در این ورزشگاه مقابل تراکتور به میدان رفته و باخت تلخی را تجربه کرده بود و امید داشت تا روز متفاوتی را در تبریز تجربه کند، اما اوضاع اصلاً آن‌طور که مهره کلیدی گل‌گهر انتظار داشت پیش نرفت، نه صرفاً، چون سومین باخت پیاپی گل‌گهر برابر تراکتور در تبریز رقم خورد، بلکه به دلیل حاشیه‌های جنجالی آن که یک پای ثابتش خداداد عزیزی، سرپرست باشگاه تیم میزبان بود. درگیری‌های لفظی عالیشاه و خداداد در جریان بازی به حدی بود که داور تصمیم به اخراج خداداد از کنار زمین گرفت، اما اوضاع حتی با این تصمیم هم مدیریت و آرام نشد، چراکه خداداد با ادعای فحاشی عالیشاه راهی رختکن تیم میهمان شد و بعد از آن ویدئویی از او بیرون آمد که بی‌شک باید واکنش جدی کمیته انضباطی را به دنبال داشته باشد. هرچند تاکنون هیچ قرار محرومیت موقتی، نه برای عالیشاه صادر شده و نه خداداد. صرفاً از سرپرست تراکتور که ادعای مقابله به مثل دارد، خواسته شده دفاعیات خود را 
ارائه دهد!
با توجه به اتفاقات رخ داده در لیگ بیست‌ویکم که به واسطه فحاشی هواداران تراکتور و سنگ‌پرانی که باعث متوقف شدن بازی و اعلام پیروزی پرسپولیس شده بود، انتظار می‌رفت معضل اصلی سکو‌ها باشند، خصوصاً که هواداران تراکتور به‌خاطر حضور عالیشاه در ترکیب گل‌گهر برای این بازی فراخوان داده بودند جهت پر شدن سکو‌های ورزشگاه، اما همه داستان به سکو‌ها خلاصه نشد. هرچند که هواداران تیم میزبان از هیچ تلاشی برای فحاشی به عالیشاه و به‌هم ریختن او دریغ نکردند و به همین دلیل بازی از لحظه آغاز با تنش‌های فراوان همراه بود. تنش‌هایی که با گلزنی میزبان و اعتراض شدید تیم میهمان بیشتر هم شد، اما جنجالی‌ترین قسمت ماجرا درگیری خداداد با عالیشاه بود که حتی با اخراج او از کنار زمین هم ماجرایش به نقطه پایان نرسید. اتفاقاتی که نشان داد کینه تبریزی‌های طرفدار تراکتور از عالیشاه همچنان به قوت خود 
باقی است. 
ماجرا، اما با به صدا در آمدن سوت پایان بازی هم خاتمه نیافت و در ادامه تنش‌های کم‌سابقه‌ای میان دو باشگاه مطرح تراکتور و گل‌گهر، تیم میزبان از امید عالیشاه هم به کمیته انضباطی و هم کمیته اخلاق شکایت کرد. باشگاه گل‌گهر نیز با انتشار بیانیه‌ای از رفتار تیم میهمان و وقت‌کشی‌های بیرانوند گله کرد و مدعی شد که داور می‌توانست در این موارد رفتار متفاوتی داشته باشد. 
هرچند که همه انتقاد‌ها متوجه عالیشاه، خداداد و هواداران تبریزی نبود و وحید زمانی هم شب جنجالی را پشت سر گذاشت. در واقع چند برخورد اتفاقی جنجالی در طول مسابقه، قضاوت داور را تحت تأثیر قرار داد و صدای دو طرف میدان را درآورد تا سوت‌ها و تصمیمات قاضی میدان هم به چالش‌ها و حواشی این بازی حساس دامن زده باشد. اما باید دید آیا کمیته انضباطی برخوردی قاطع با مسببان حواشی این بازی می‌کند تا دیگر شاهد تکرار آن نباشیم یا ....

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تبریز ، فوتبال ، ورزش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

یک دقیقه تا مرگ

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

لولو‌های سرخرمن جنگ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار