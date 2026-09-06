ست دوم هشدار به ایران 

جوان آنلاین: هند آمده بود غافلگیرمان کند. اتفاقاً موفق شد و می‌توانست حتی شگفت‌زده‌مان هم بکند، اما خب در این یکی ناموفق بود تا همان نتیجه ۳ بر صفر بازی اول مقابل نیوزیلند برای شاگردان پیاتزا در مقابل هند هم تکرار شود.

بامداد دیروز تیم ملی والیبال ایران در دومین بازی خود از رقابت‌های قهرمانی آسیا به مصاف تیم ملی هند رفت. تیمی سختکوش که هرچند در نهایت بازی را همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد واگذار کرد، اما مردان والیبال ایران را با چالش روبه‌رو کرد. در این دیدار، ست اول طبق پیش‌بینی‌ها به تیم ملی والیبال ایران رسید، اما تیم ملی والیبال هند در ست دوم نمایش درخشانی داشت و با سرویس‌ها و دفاع‌های خوب، حتی تا امتیاز ۲۲، سه امتیاز پیش بود. اما از اینجای کار بود که با دفاع‌های خوب سیدعیسی ناصری، تعویض طلایی پیاتزا و آمدن علی حق‌پرست و سرویس‌های عالی پوریا حسین‌خانزاده، تیم ملی والیبال ایران توانست هرچند سخت، با نتیجه ۲۸ بر ۲۶ برنده شود تا شگفتی در قهرمانی آسیا رخ ندهد. ست سوم را هم مردان ایران با حساب ۲۵ بر ۱۸ بردند تا کار هند سختکوش هم در سه ست پیاپی تمام شود.

آنچه مسلم است اینکه ست دوم نشان داد تیم‌های آسیایی چه سرمایه‌گذاری عظیمی روی والیبال کرده‌اند و اگر آنها را دست‌کم بگیریم، آن‌وقت ضرر‌های جبران‌ناپذیری را متحمل خواهیم شد. تیم ملی کشورمان حالا خود را برای انجام سومین و سخت‌ترین بازی مرحله گروهی مقابل چین آماده می‌کند، دیداری که صبح روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

خوشحالم، چون مبارزه کردیم

روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش با ابراز رضایت از عملکرد تیم ایران اظهار داشت: «امروز خوشحالم، چون در ست دوم یک گام مهم رو به جلو برداشتیم.»

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به شرایط امتیازی ست دوم اظهار داشت: «در مقطعی با سه امتیاز اختلاف، ۲۲ بر ۱۹ عقب بودیم، اما توانستیم ساید اوت بگیریم، یک دفاع روی تور داشته باشیم و به بازی برگردیم و در نهایت ست را ببریم.»

پیاتزا ادامه داد: «انگیزه و انرژی خوبی داشتیم و همه بازیکنان باور داشتند که می‌توانیم کار خاصی انجام دهیم. حتی زمانی که سه امتیاز از هند عقب بودیم و آنها واقعاً خوب بازی می‌کردند، تیم ایران به مبارزه ادامه داد و از این بابت بسیار خوشحالم.»

او با اشاره به برخی نقاط قابل بهبود تیمش گفت: «لحظاتی بود که عملکردمان در انتقال خوب نبود، به‌خصوص در ابتدای ست دوم، به همین دلیل در پایان مجبور شدیم چند امتیاز را جبران کنیم، اما این اتفاق یک گام خوب برای تیم است.»

سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران در پایان با اشاره به انتظارات بالای خود از بازیکنان گفت: «انتظار من همیشه بسیار بالاست، اما بازیکنان شروع کرده‌اند به درک این موضوع که بعضی از توپ‌ها و امتیاز‌ها واقعاً می‌توانند تفاوت ایجاد کنند. این موضوع باید در آینده به یکی از نقاط قوت تیم ایران تبدیل شود.»

تلاشمان رسیدن به سطح بالاست

دراگان میهایلوویچ، سرمربی تیم ملی هند، بعد از شکست شاگردانش مقابل ایران با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش گفت: «از نحوه بازی بچه‌ها بسیار خوشحالم، به‌خصوص عملکردی که در ست دوم داشتیم. ست را به بهترین شکل ممکن آغاز کردیم، اما باید در نظر داشته باشیم که سطح این مسابقه متفاوت است. ایران یکی از ۱۵ تیم برتر جهان است.»

سرمربی تیم ملی والیبال هند با اشاره به هدف این تیم برای پیشرفت در رده‌بندی جهانی افزود: «تلاش می‌کنیم به جمع ۳۰ تا ۳۵ تیم برتر جهان برسیم و فکر می‌کنم این هدف امکان‌پذیر است.»

وی درباره تفاوت سطح فنی دو تیم ایران و هند نیز گفت: «تفاوت در اندازه، سرعت، دقت و قدرت کاملاً آشکار است و تجربه نیز نقش مهمی دارد. من و بازیکنانم در تمام مسابقات مهم جهان حضور نداشته‌ایم و شاید هر تابستان تنها در یک رقابت بین‌المللی شرکت کنیم. بنابراین کار آسانی نیست. با وجود این شرایط، بچه‌ها بهترین عملکرد خود را ارائه دادند و از این بابت خوشحالم.»