افزایش شمار شهدای لبنان به ۴ هزار و ۳۶۲ نفر

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار شهدا از دوم مارس (۱۱ اسفندماه) تا به امروز، به ۴ هزار و ۳۶۲ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۲ هزار و ۳۷۸ نفر رسیده است.
به گزارش ایرنا، ارتش رژیم صهیونیستی امروز منطقه المنصوری در جنوب لبنان را برای چندمین روز متوالی هدف حملات توپخانهای خود قرار داد.
امروز نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در سخنانی با اشاره به نقض مکرر آتشبس لبنان گفت اسرائیل بدون شک ثابت کرد که به هیچ توافق آتشبس پایبند نبوده و همه قوانین و توافقنامهها را نقض میکند.
وی در ادامه تصریح کرد: انتخابات آینده اسرائیل، نبردی است که در آن همه بر سر اینکه چه کسی میتواند بیشتر بکُشد و ویران کند، رقابت میکنند.
لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.