وزیر انرژی آمریکا در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی کشورش پس از تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، مدعی شد: میانگین حجم نفت عبوری از تنگه هرمز، ۹ میلیون بشکه در روز است!

جوان آنلاین: کریس رایت وزیر انرژی آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با سی ان ان در تلاش برای توجیه بخشی از مشکلات اقتصادی ایجاد شده در این کشور به دلیل تبعات تجاوز پرهزینه ترامپ به ایران، با طرح ادعایی مضحک مدعی شد: میانگین حجم نفت عبوری از تنگه هرمز، ۹ میلیون بشکه در روز است! به دلیل خطوط لوله‌ای که از مسیر‌های جایگزین تنگه عبور می‌کنند، حجم [انتقال]به دوسوم سطوح پیش از آغاز درگیری‌ها رسیده است!

به گزارش مهر، وزیر انرژی آمریکا که در آستانه انتخابات میان دوره‌ای کنگره این کشور شکست هم حزبی‌های جمهوریخواه ترامپ را حتمی می‌داند، کوشید بخشی از مشکلات کشورش را با فرافکنی آن‌ها اینگونه توجیه کند: (افزایش) قیمت گازوییل تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد که بزرگترین عامل آن تخریب پالایشگاه‌های روسیه از سوی اوکراین است! روسیه صادر کننده مهم گازوئیل در چند دهه گذشته بود. امروزه آنها هرگونه صادرات گازوئیل را ممنوع کرده‌اند.

کریس رایت ادعا کرد: چین هم به شدت صادرات گازوئیل را کم کرده است، روسیه اکنون در حال واردات گازوئیل است. بر این اساس بازار پالایش در وضعیت سختی قرار دارد. از سوی دیگر دولت بایدن تعداد قابل توجهی از پالایشگاه‌ها را در آمریکا بست. گوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا ۲ پالایشگاه مهم را فقط در ۱۲ ماه گذشته بست. اما دولت ترامپ می‌کوشد ظرفیت پالایشگاه‌ها را افزایش دهد. سیاست‌های دموکرات‌ها نیز در سال‌های قبل در این مشکل دخیل بوده‌اند. البته در موضوع گازوئیل، باید عرضه و تقاضا را نیز در نظر داشت.

وی سپس ادعا کرد: در ونزوئلا تولید ملی نفت آنها ۲۵ درصد افزایش و صادرات نفت آنها تا ۵۰ درصد بیشتر شده است!