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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۸
ورزش » ساير

اعلام نامزدی دوباره اینفانتینو برای ریاست فیفا

3 فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا از نامزدی دوباره اینفانتینو برای ریاست این نهاد فوتبالی خبر داد.

جوان آنلاین: فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اعلام کرد که جیانی اینفانتینو برای دوره جدید ریاست این نهاد نامزد شده و قصد دارد بار دیگر در انتخابات ریاست فیفا در سال ۲۰۲۷ شرکت کند. این تصمیم در حالی اعلام شده که او همچنان با تبعات بحران اخیر مربوط به فروش حقوق جام جهانی مواجه است.

اینفانتینو روز شنبه، برای نخستین بار از زمان آغاز جنجال مربوط به طرح فروش حقوق جام جهانی در ماه ژوئیه، با رسانه‌های خارجی صحبت کرد. او هنگام ورود به مراسم افتتاحیه جام جهانی زیر ۲۰ سال زنان در شهر کاتوویتسه لهستان، برای دقایقی مقابل خبرنگاران قرار گرفت.

رئیس فیفا تنها به پرسش‌های کلی درباره مأموریت خود برای توسعه فوتبال و همچنین این مسابقات پاسخ داد و وعده داد که «بعداً حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت» و تأکید کرد که «امروز نه.»

اینفانتینو چند دقیقه پیش از آغاز مسابقه افتتاحیه نیز از پاسخ دادن به پرسش‌های بیشتر خبرنگاران خودداری کرد.

فیفا تکلیف را روشن کرد

سخنگوی فیفا در گفت‌و‌گو با شبکه اسکای نیوز اعلام کرد: رئیس فیفا در ماه آوریل گذشته نامزدی خود برای انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۷ را اعلام کرده بود. طبیعتا هیچ تغییری در این موضوع ایجاد نشده است. اینفانتینو برای انتخاب مجدد نامزد خواهد شد.

سخنگوی فیفا همچنین گفت: با وجود اینکه برخی فدراسیون‌ها حمایت خود از اینفانتینو را پس گرفته‌اند، تاکنون هیچ نامزد رقیبی اعلام حضور نکرده است؛ این در حالی است که مهلت جلب حمایت پنج کشور عضو فیفا در ماه نوامبر آینده به پایان می‌رسد.»

افزایش مخالفت‌ها با اینفانتینو

اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) پیش‌تر با اجماع اعلام کرده بود که اعتماد خود به اینفانتینو را از دست داده است. یوفا او را به «نقض امانت» متهم کرده؛ اتهامی که به مذاکرات محرمانه او برای فروش سهام و بخشی از حقوق مرتبط با جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مربوط می‌شود.

در همین حال، شماری از مدیران و رهبران فوتبال در آسیا و آمریکای شمالی نیز در صف مخالفان اینفانتینو قرار گرفته‌اند.

این اختلاف اکنون به دادگاه‌های آمریکا نیز کشیده شده است. فیفا در این پرونده از خود در برابر آنچه «کارزار تخریب» از سوی یوفا می‌خواند، دفاع می‌کند.

یوفا تلاش دارد اسناد مرتبط با این طرح را به دست آورد تا از آنها در راستای احتمال طرح یک پرونده کیفری علیه اینفانتینو در سوئیس استفاده کند؛ پرونده‌ای که اتهام احتمالی آن، کاهش ارزش واقعی جام جهانی با هدف کسب منافع مالی شخصی عنوان شده است.

با وجود افزایش فشار‌ها و مخالفت برخی فدراسیون‌ها، فیفا تأکید کرده است که اینفانتینو همچنان قصد دارد در انتخابات سال ۲۰۲۷ شرکت کند و برای ادامه حضور در رأس مهم‌ترین نهاد فوتبال جهان رقابت خواهد کرد.

برچسب ها: اینفانتینو ، فیفا ، جام جهانی
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