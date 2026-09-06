یک والیبالیست ایرانی به لیگ یونان پیوست

جوان آنلاین: مهدی جلوه سرعتی زن سابق تیم ملی والیبال به تیم پائوک تسالونیکی یونان پیوست. جلوه در وبسایت رسمی باشگاه جدیدش، در مورد شروع همکاری با پائوک اظهار داشت:
«حقیقت این است که من از مسابقات قهرمانی یونان تجربه دارم، با آنها دوست شدهام و سطح مسابقات قهرمانی یونان را میشناسم. من پائوک، یکی از بزرگترین تیمهای یونان، را میشناسم. از آمدن به پائوک بسیار خوشحالم و میخواهم تمام تلاشم را بکنم تا بهترین والیبال دوران حرفهایام را بازی کنم. من عاشق یونان، فرهنگ مردم و رفتارشان هستم.»
جلوه قبلاً هم سابقه بازی در این تیم یونانی را داشته و به نوعی به این تیم بازگشت. علی حق پرست و میلاد عبادی پور دیگر والیبالیستهای ایران در فصل آینده لیگ یونان خواهند بود.