جوان آنلاین: لئون پانهتا، وزیر دفاع اسبق آمریکا و مدیر سیا در دولت اوباما در مصاحبهای به روزنامه گاردین گفت: «این یک راز نیست که ایالات متحده و ایران در یک بنبست وحشتناک گرفتار شدهاند که در آن واقعا گزینههای بسیار کمی برای پایان دادن به این جنگ وجود دارد.»
به گزارش ایسنا، او اذعان داشت که این جنگ در مسیر تبدیل شدن به «یک جنگ شکست خورده دیگر آمریکا در خاورمیانه» مانند عراق و افغانستان است.
پانتا تاکید کرد: «فکر میکنم این احتمال وجود دارد که این جنگ ۶ ماه دیگر ادامه یابد. اعضای ارتش ایالات متحده در زمانی به جنگ میروند که آشفتگی عظیمی در پنتاگون و ساختار فرماندهی وجود دارد و این واقعا این حس را ایجاد میکند که هیچکس مسئول نیست. معتقدم که چه ایران و چه دیگر کشورها، اکنون با نگاه به آمریکا به خوبی ضعف ما در دفاع از کشور را درک میکنند.»
وی افزود: «بزرگترین نگرانی من در حال حاضر این است که ما در جهانی بسیار خطرناک با تهدیدات اصلی از چین، روسیه، کره شمالی و ایران زندگی میکنیم، اما پیام ضعف به دشمنان اصلی خود میفرستیم. در حالی که آنها همچنان در این محوری که ایجاد شده است با یکدیگر ملاقات و از یکدیگر حمایت میکنند، فکر میکنم آنها آمریکا را در حال حاضر به طور خاص ضعیف میدانند و این پیام وحشتناکی است که در شرایط کنونی ارسال میشود.»
به گفته پانهتا، ترامپ اکنون سه گزینه دارد: اول کنار کشیدن و «اعتراف به اینکه در جنگ شکست خورده است» و دوم: بیرون کشیدن از «بنبست فعلی» یعنی حملات رفت و برگشتی، مقابله به مثل و تلاش هر دو طرف برای «اجتناب از شروع یک جنگ خطرناکتر» که به اعتقاد من این رویکرد یک جنگ طولانی دیگر در خاورمیانه را به بار خواهد آورد. گزینه سوم این است که آمریکا کنترل تنگه هرمز را به دست بگیرد و «خطرناکترین اهرم» ایران «که توانایی بستن و مختل کردن» این گلوگاه تجارت جهانی است را از بین ببرد.
این مقام سابق نظامی آمریکا گفت: ترامپ یا قدم پیش میگذارد و هر کاری که لازم است برای باز کردن تنگه هرمز انجام میدهد، یا همانطور که گفتم، به بازی نمایش برنده شدن در یک بنبست ادامه میدهد، در حالی که واقعیت این است که او برنده نیست.»
او معتقد است که ترامپ با ادعای مکرر و اشتباه خود مبنی بر قریبالوقوع بودن توافق برای پایان دادن به جنگ و باز بودن تنگه هرمز، به اعتبار خود آسیب رسانده و بسیاری از آمریکاییها باور خود به «توانایی ترامپ در مدیریت این جنگ» از دست دادهاند و با توجه به نتایج نظرسنجی اکثر آمریکاییها معتقدند که درگیری با ایران یک اشتباه بوده و با آن مخالف هستند.
پانهتا ابراز امیدواری کرد که پنتاگون و دولت ترامپ از استقرار بسیار طولانی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن درس بگیرند. این ناو پس از استقرار بیسابقه در حمایت از عملیات ایالات متحده علیه ایران که بیش از ۲۶۰ روز بدون پهلوگرفتن در بندر ادامه داشت، اخیرا به تایلند رسید و گزارشهایی مبنی بر وخامت شرایط فیزیکی و سلامت روان ملوانان منتشر شد.
وزیر دفاع سابق ایالات متحده افزود: فقط این نیست که جنگ بد پیش میرود بلکه معتقدم نوعی بیاعتمادی به ارتش آمریکا نیز وجود دارد و اینکه آیا به درستی از مردان و زنان ما که جان خود را به خطر میاندازند، حمایت میشود؟»