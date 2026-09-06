جوان آنلاین: مقامات محلی می‌گویند چندین نفر نجات یافته‌اند و تعدادی نیز هنوز در داخل ساختمان گرفتار هستند. امدادگران تلاش می‌کنند از طریق تلفن همراه با آنها ارتباط برقرار کنند.

به گزارش ایسنا، یک مامور آتش‌نشانی گفته است حدود ۳۰ تا ۴۰ نفر همچنان در زیر آوار گرفتار هستند.

پلیس، آتش‌نشانان و گروه‌هایی از آژانس واکنش به بلایای طبیعیِ هند در حالی که ماشین‌های آواربرداری را برای کمک به امدادگران برای رسیدن به افراد گرفتار در داخل ساختمان به محل منتقل می‌کنند، به جست‌و‌جو در میان آوار ادامه می‌دهند.

مقامات اعلام کردند حداقل دو نفر در شرایط بحرانی در بیمارستان بستری شده‌اند.

علت ریزش ساختمان هنوز مشخص نیست. به گزارش آسوشیتدپرس، این ساختمان پنج طبقه که خوابگاه پسرانه است در محله‌ای پرجمعیت قرار دارد که به خاطر خوابگاه‌های دانشجویی خصوصی‌اش در نزدیکی دانشگاه دهلی شناخته شده است.

فرو ریختن ساختمان‌ها در طول فصل بارندگی‌های موسمی از ژوئن تا سپتامبر، زمانی که باران‌های شدید یا طولانی مدت می‌تواند سازه‌های قدیمی را تضعیف کند، یک خطر مکرر در بخش‌هایی از هند است.