سفیر آمریکا وزیر خارجه انگلیس را به یهودستیزی متهم کرد

سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در واکنش به انتقاد وزیر خارجه انگلیس از وضعیت انسانی غزه، دولت انگلیس را به «یهودستیزی» متهم کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در واکنش به انتقاد اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس از وضعیت انسانی غزه، دولت انگلیس را به «یهودستیزی» متهم کرد؛ اتهامی که پس از اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره ممانعت از دسترسی کودکان فلسطینی به دارو مطرح شد.

به گزارش مهر، اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس در ویدئویی وضعیت غزه را هولناک توصیف کرد و گفت کودکان فلسطینی به دلیل ممانعت از ورود دارو و درمان‌های حیاتی در حال جان باختن هستند.

مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در واکنش، دولت انگلیس را به «یهودستیزی» متهم کرد و مدعی شد انتقادات لندن علیه اسرائیل فاقد مبنای واقعی است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اختلافات میان لندن و تل‌آویو بر سر جنگ غزه و وضعیت انسانی این منطقه به شدت افزایش یافته است.