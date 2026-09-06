زلزله ۳ ریشتری در استان فارس

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0644\u0631\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f3 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f5:\u06f4\u06f0 \u06cc\u06a9\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f5 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647 \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u0642\u0627\u0626\u0645\u06cc\u0647 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0648\u0647\u200c\u0686\u0646\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f5 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.