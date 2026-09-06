جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی جدید فایننشال تایمز نشان میدهد میزان محبوبیت ترامپ به کمترین حد خود در نظرسنجیهای اخیر رسیده و تنها یک سوم آمریکاییها عملکرد او را به عنوان رئیس جمهور در کاخ سفید تایید میکنند.
به گزارش تسنیم، براساس این نظرسنجی، تنها ۳۳ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از رفتار سیاسی اخیر ترامپ حمایت میکنند درحالی که این رقم حدود یک ماه پیش ۳۵ درصد بوده است. همزمان، حمایت او در بین رای دهندگان جمهوریخواه به ۷۲ درصد کاهش یافته که این رقم رکوردی بیسابقه در نظرسنجیهای فایننشال تایمز است.
علاوه بر این، اکثریت شرکت کنندگان در این نظرسنجی، سیاست تجاری واشنگتن و تعرفههای وضع شده از سوی دولت ترامپ را نمیپذیرند و آنها را با افزایش هزینههای زندگی برای شهروندان آمریکایی مرتبط میدانند.
همچنین دو سوم رای دهندگان معتقدند اقتصاد آمریکا در مسیر نادرستی حرکت میکند و ۷۵ درصد بر این باورند سیاستهای دولت ترامپ تاثیری منفی بر رفاه مالی آنها داشته است.
به علاوه، ۵۶ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، از آخرین تعرفههای تجاری وضع شده بر کانادا ابراز نارضایتی کرده و نسبت به افزایش احتمالی قیمت کالاها برای مصرف کنندگان، ابراز نگرانی کردند.
فایننشال تایمز همچنین از کاهش سطح حمایت ترامپ به عنوان یک متحد سیاسی خبر داد به طوری که ۴۶ درصد افراد معتقدند رئیس جمهور فعلی آمریکا، انتخابات میان دورهای پیش رو را برای حزب جمهوریخواه دشوارتر کرده است. ۴۷ درصد دیگر از عدم تمایل خود برای حمایت علنی از یک نامزد مورد تایید ترامپ خبر دادند.
این در حالی است که دادههای جدید مؤسسه گالوپ نشان میدهد گرایش حزبی رأیدهندگان آمریکایی در ماههای اخیر تغییر محسوسی کرده و دموکراتها اکنون با اختلاف ۱۰ درصدی از جمهوریخواهان پیش هستند.
بر اساس تازهترین دادههای فصلی گالوپ، ۴۹ درصد از افراد مورد بررسی خود را دموکرات یا متمایل به حزب دموکرات معرفی کردهاند، در حالی که ۳۹ درصد جمهوریخواه یا متمایل به جمهوریخواهان بودهاند. این آمار شامل رأیدهندگان مستقل نیز میشود که از آنها خواسته شده گرایش خود را به یکی از دو حزب مشخص کنند.
دادههای گالوپ در شرایطی منتشر شده که میزان رضایت از عملکرد دولت ترامپ و ارزیابی عمومی از وضعیت سیاسی آمریکا در ماههای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس دادههای ارائهشده در گزارش، محبوبیت ترامپ پس از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری او کاهش یافته و این مسئله میتواند بر فضای سیاسی پیش از انتخابات میاندورهای ماه نوامبر تأثیرگذار باشد.
چند روز قبل نیز نتایج نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان داد که میزان مقبولیت ترامپ تروریست در پی جنگ جنایتکارانه علیه ایران به پایینترین حد رسیده است.
این نظرسنجی نشان داد که مقبولیت ترامپ تنها ۳۳ درصد است که پایینترین میزان در کل دوران سیاسی رئیس دولت تروریست آمریکا به شمار میرود.
همچنین ۷۱ درصد از نحوه مدیریت ترامپ در خصوص هزینههای زندگی ناراضی هستند و تنها ۳۶ ٪ از جنگ علیه ایران حمایت میکنند.