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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

اروپا در حال خارج کردن ذخایر طلای خود از آمریکا در سایه بی‌اعتمادی به ترامپ

2 با افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی و نگرانی از سیاست‌های واشنگتن، بانک‌های مرکزی اروپایی در حال بازنگری در محل نگهداری ذخایر طلای خود هستند و هلند جدیدترین کشوری است که بخشی از طلای خود را از آمریکا خارج کرده است.

جوان آنلاین: بانک مرکزی هلند اعلام کرد بین ماه‌های مارس و اوت، ۸۶ تن از حدود ۳۱۳ تن طلای نگهداری‌شده در آمریکا و کانادا را به خزانه‌های بانک انگلستان در لندن منتقل کرده است. این بانک دلیل این اقدام را «افزایش ناآرامی‌های ژئوپلتیکی» و ضرورت دسترسی سریع به طلا «در شرایط بحرانی» عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، اولاف اسلایپن، رئیس بانک مرکزی هلند، در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی گفت: «این جابه‌جایی برای تقویت تاب‌آوری و آمادگی ما ضروری است.»

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی فرانسه اوایل سال جاری میلادی ۱۲۹ تن طلای نگهداری‌شده در نیویورک را به دلیل نداشتن استاندارد خلوص ۹۹.۹۹ درصدی انجمن بازار شمش لندن فروخت و معادل آن را در اروپا خریداری کرد. این معامله ۱۱ میلیارد یورو سود سرمایه‌ای برای فرانسه به همراه داشت، هرچند مجموع ذخایر طلای این کشور در سطح ۲۴۳۷ تن ثابت ماند.

به گزارش تایمز آو ایندیا، پیش‌تر نیز بانک مرکزی فدرال آلمان (بوندس‌بانک) طی سال‌های منتهی به ۲۰۱۶ بیش از ۲۱۶ تن طلا از محل‌های نگهداری خارجی — شامل ۱۱۱ تن از نیویورک و ۱۰۵ تن از پاریس — به داخل کشور منتقل کرده بود.

لینا توماس و دان استرویون، تحلیلگران گلدمن ساکس، به بی‌بی‌سی گفتند لندن به‌دلیل جایگاهش به‌عنوان مرکز بزرگ تجارت جهانی، به گزینه نخست مدیران ذخایر برای نگهداری طلا تبدیل شده است. بانک انگلستان یکی از بزرگ‌ترین نگهدارندگان طلای جهان است و خزانه‌های آن حدود ۴۰۰ هزار شمش طلا به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد پوند را در خود جای داده است.

این دو تحلیلگر همچنین خاطرنشان کردند: «نگهداری داخلی طلا مستلزم سرمایه‌گذاری در امنیت فیزیکی، زیرساخت حسابرسی و بیمه است؛ هزینه‌هایی که برای بانک‌های مرکزی کوچک‌تر می‌تواند نامتناسب باشد.»

در بخشی از گزارش رسانه آمریکایی بولوارک درباره این تحولات آمده است: «نزدیک به یک قرن پیش، متحدان اروپایی ما طلای خود را برای محافظت در برابر نازی‌ها به آمریکا منتقل کردند. امروز، برخی کشور‌های اروپایی آن را بازپس می‌گیرند — ظاهراً برای محافظت از آن در برابر دونالد ترامپ.»

این گزارش با اشاره به نگرانی متحدان اروپایی از احتمال مسدودشدن ذخایرشان توسط رئیس‌جمهور آمریکا می‌افزاید: «در نشانه‌ای ترسناک از میزان اعتماد ازدست‌رفته میان ایالات متحده و متحدان پیشین آن، میلیارد‌ها دلار از ذخایر طلا در حال بازگردانده شدن یا خارج شدن از دسترس ترامپ است.»

بنا بر آمار شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی طی چهار سال گذشته به‌طور میانگین سالانه ۱۰۰۰ تن طلا خریداری کرده‌اند؛ در حالی که این رقم در دهه پیش از آن حدود ۵۰۰ تن بود. کارشناسان این روند را نشانه آماده شدن کشور‌ها برای جهانی به‌طور فزاینده نامطمئن ارزیابی می‌کنند؛ جهانی که در آن تنش‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌های تجاری، تورم و نرخ بهره شیوه مدیریت ذخایر را دگرگون کرده است.

برچسب ها: اروپا ، ذخایر طلا ، ترامپ
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