کشف محموله اقلام ضدامنیتی در شمالغرب کشور در مرز اشنویه

جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی سپاه، قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:طی یکسری اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، محموله تجهیزات ضدامنیتی درمرز شهرستان اشنویه کشف و ضبط شد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: این محموله شامل ۶ قبضه سلاح کلاشینکف، ۲۸ عدد خشاب کلاشینکف، ۶ عدد سینه خشاب، ۴۵۶ عدد فشنگ خارجی، ۷۷ عدد فشنگ ثاقب، ۲۴۶ عدد فشنگ معمولی بوده که گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویس‌های جاسوسی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قصد داشتند جهت اقدامات خرابکارانه به مناطق عمقی کشور منتقل کنند.

قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه خود به همه عوامل خود فروخته و سردمداران آنها هشدار داد که با رصد مستمر اطلاعاتی گروهک‌های تروریستی، با هر اقدام امنیتی بشدت برخورد و آماده پاسخ پشیمان کننده است.