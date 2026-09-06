کد خبر: 1377968
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۶
ورزش » ساير

برخورد قطعی کمیته انضباطی؛ محرومیت خداداد عزیزی از همراهی تراکتور؛ احتمال تعلیق یک پرسپولیسی

2 در پی درگیری لفظی خداداد عزیزی و امید عالیشاه و اخراج سرپرست تراکتور از روی نیمکت، کمیته انضباطی با قید فوریت پرونده را بررسی کرده و محرومیت‌هایی را برای طرفین در نظر گرفته است.

جوان آنلاین: به گزارش خبرنگار، پرونده حواشی دیدار تراکتور و گل‌گهر سیرجان با ورود فوری کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال وارد مرحله تازه‌ای شده و خداداد عزیزی، سرپرست تیم فوتبال تراکتور، در آستانه محرومیت از حضور در مسابقات لیگ برتر قرار گرفته است.

به گزارش مهر، عزیزی در جریان دیدار تراکتور و گل‌گهر ابتدا به دلیل اعتراض به تصمیم‌های داور مسابقه از روی نیمکت اخراج شد و پس از آن نیز درگیری لفظی او با امید عالیشاه، بازیکن گل‌گهر، به یکی از مهم‌ترین حواشی مسابقه تبدیل شد. گزارش ناظر مسابقه نیز رفتار سرپرست تراکتور را به کمیته انضباطی منتقل کرده و طبق گزارش‌های منتشرشده، موضوع استفاده از الفاظ توهین‌آمیز در این درگیری نیز در پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

کمیته انضباطی با قید فوریت پرونده خداداد عزیزی را در دستور کار قرار داده و برای او فرصت ۴۸ ساعته‌ای جهت ارائه دفاعیات در نظر گرفته است. با این حال، پیگیری‌های خبرنگار نشان می‌دهد با توجه به سوابق انضباطی عزیزی و تکرار تخلفات، تصمیم جدی کمیته انضباطی، محرومیت قطعی او برای دو جلسه از همراهی تراکتور در لیگ برتر است؛ محرومیتی که پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و بررسی دفاعیات ابلاغ خواهد شد.

در سوی دیگر، امید عالیشاه نیز به دلیل نقشی که در این درگیری داشته، در پرونده کمیته انضباطی قرار گرفته است. با این حال، برخلاف عزیزی هنوز جمع‌بندی نهایی درباره میزان برخورد با بازیکن گل‌گهر صورت نگرفته و احتمال می‌رود در صورت احراز تخلف، برای او جریمه یا محرومیت یک جلسه‌ای به صورت تعلیقی در نظر گرفته شود.

کمیته انضباطی در حال جمع‌آوری و بررسی گزارش‌های ناظر، داور و سایر مستندات این مسابقه است و قرار است پس از دریافت دفاعیات طرفین، تصمیم نهایی را با سرعت بیشتری اتخاذ کند.

این پرونده در حالی با حساسیت دنبال می‌شود که حواشی دیدار تراکتور و گل‌گهر تنها به زمین مسابقه محدود نمانده و باشگاه گل‌گهر نیز اعلام کرده رفتار خداداد عزیزی را از مسیر‌های قانونی و قضایی پیگیری خواهد کرد. از سوی دیگر، باشگاه تراکتور نیز در واکنش به اتفاقات مسابقه از امید عالیشاه شکایت کرده است.

بر این اساس، اصل برخورد انضباطی با خداداد عزیزی قطعی به نظر می‌رسد و موضوع مورد بحث در کمیته انضباطی بیشتر به میزان و نحوه اجرای محرومیت مربوط خواهد بود؛ محرومیتی که طبق پیگیری خبرنگار مهر دو جلسه‌ای خواهد بود.

برچسب ها: کمیته انضباطی ، خداداد عزیزی ، تیم تراکتور
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

یک دقیقه تا مرگ

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

لولو‌های سرخرمن جنگ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

الزامات پیروزی ملت ایران در این مرحله از جنگ

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار