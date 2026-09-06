شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در آستانه اعیاد بزرگ یهودیان، خواستار خروج شهروندان این رژیم از کشور‌های مصر و اردن شد.

جوان آنلاین: شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بر اساس هشدار‌های امنیتی، از شهروندان این رژیم در کشور‌های مصر و اردن خواست در آستانه اعیاد بزرگ یهودیان، این دو کشور را ترک کنند.

به گزارش ایسنا، به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این شورا در بیانیه‌ای ضمن طرح ادعایی مبنی بر «تداوم فعالیت‌های سازمان‌های تروریستی و مهاجمان فردی برای هدف قرار دادن اسرائیلی‌ها و یهودیان در مناطق مختلف جهان» و در حالی که این رژیم کودک کش تهدید بشریت محسوب می‌شود نسبت به آنچه «تهدید جهانی از سوی ایران و گروه‌های وابسته به آن برای اسرائیلی‌ها و یهودیان» خواند، ابراز نگرانی کرد.

شورای یاد شده در ادامه بیانیه خود اعلام کرد، درگیری‌های جاری میان «اسرائیل»، ایران، حزب‌الله لبنان و حماس فلسطین، همزمان با افزایش گفتمان‌های ضد اسرائیلی، به گسترش دامنه تهدید‌ها علیه اسرائیلی‌ها در خارج از اراضی اشغالی منجر شده و در افزایش انگیزه گروه‌ها و مهاجمان فردی برای هدف قرار دادن اسرائیلی‌ها و یهودیان نقش داشته است.

در همین رابطه شبکه خبری الجزیره به نقل از رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد، «با توجه به اینکه وضعیت در جبهه‌های مختلف با خطر التهاب و تشدید مواجه است، در آستانه اعیاد یهودی آتی، در حالت آماده‌باش کامل هستیم.»

بعد از ۷ اکتبر و اقدامات غیربشردوستانه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و غزه و کشتار بیش از ۷۰ هزار زن و مرد و کودک در میان محکومیت‌های جهانی، این رژیم به یکی از منحوس‌ترین رژیم‌های سیاسی دنیا تبدیل شده است.