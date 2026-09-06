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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۹
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فرستادگان ترامپ از مسکو به کی‌یف رفتند؛ دیدار با زلنسکی پس از مذاکره با پوتین

2 فرستادگان ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از گفت‌وگویی سه‌ساعته با ولادیمیر پوتین در مسکو، روز یکشنبه راهی کی‌یف شدند و با ولودیمیر زلنسکی درباره پیشنهاد واشنگتن برای پایان جنگ و راهکار‌های دستیابی به صلح در اوکراین دیدار کردند.

جوان آنلاین: از رویترز، جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، روز یکشنبه در کی‌یف با ولودیمیر زلنسکی و شماری از مقام‌های ارشد اوکراین دیدار کردند.

به گزارش ایرنا، این دو مقام آمریکایی یک روز پیش از سفر به کی‌یف، در مسکو حدود سه ساعت با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، گفت‌و‌گو کرده بودند؛ دیداری که به گفته منابع، به پیشرفت چشمگیری در مسیر حل‌وفصل جنگ منجر نشد.

ترامپ روز جمعه از ارائه یک پیشنهاد جدید آمریکا برای پایان جنگ خبر داده بود، اما جزئیات این پیشنهاد را اعلام نکرد. پوتین نیز دیدار با فرستادگان آمریکا را «بسیار مفید» توصیف کرده است. یک مقام کاخ سفید اعلام کرده که گام‌های بعدی مذاکرات طی هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

زلنسکی پیش از ورود هیأت آمریکایی اعلام کرد اوکراین خواهان پایان جنگ است و پیشنهاد‌های خود را برای مذاکرات آماده کرده است. او تأکید کرد که دستیابی به تضمین‌های امنیتی و برقراری صلحی «شایسته» پس از جنگ برای کی‌یف ضروری است.

همزمان، یک منبع آگاه اعلام کرد مشاوران امنیت ملی بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز یکشنبه در کی‌یف حضور داشته‌اند، هرچند مشخص نیست در چه دیدار‌هایی شرکت خواهند کرد.

سفر کوشنر و ویتکاف به کی‌یف نخستین حضور آنها در این شهر در مقام مذاکره‌کنندگان آمریکایی است. رهبری اوکراین مدت‌ها خواستار چنین سفری بود و این دیدار در شرایطی انجام می‌شود که کی‌یف طی هفته‌های اخیر هدف حملات سنگین قرار گرفته است.

با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، اختلافات اساسی میان روسیه و اوکراین همچنان پابرجاست. آینده منطقه دونباس یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اختلاف است؛ روسیه خواستار خروج نیرو‌های اوکراینی از بخش‌هایی از این منطقه است، در حالی که کی‌یف با این درخواست مخالفت کرده است.

اوکراین همچنین بر دریافت تضمین‌های امنیتی قدرتمند از آمریکا و کشور‌های اروپایی تاکید دارد تا از حمله احتمالی دوباره روسیه جلوگیری شود.

برچسب ها: کوشنر ، زلنسکی ، پوتین
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