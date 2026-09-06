لاوروف: اتهامات آلمان آغاز یک جنگ واقعی است

وزیر خارجه روسیه در واکنش به اتهام‌زنی آلمان درباره نقش مسکو در حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ، این اتهامات را نشانه آغاز یک جنگ واقعی دانست.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه روز یکشنبه گفت آلمان بدون انجام تحقیقات کافی، پهپاد پیداشده در نزدیکی فرودگاه را روسی اعلام کرده است. او تعطیلی سرکنسولگری روسیه در بن و مرکز «خانه روسیه» در برلین را نیز بخشی از روند تشدید تنش دانست.

به گزارش مهر، لاوروف با اشاره به اقدامات دیپلماتیک آلمان گفت: این اساساً آغاز یک جنگ واقعی است.

آلمان در اوایل هفته مدعی شد بررسی‌های اطلاعاتی این کشور نشان داده عوامل حمله نافرجام پهپادی ماه اوت به فرودگاه لایپزیگ/هاله از طرف روسیه بوده‌اند. پس از این اتهامات، چند کشور اروپایی نیز دیپلمات‌های روس را احضار کردند.

مسکو این اتهامات و هرگونه نقش در حمله به فرودگاه را رد کرده است.