سخنگوی حماس: خبرنگاران خارجی به غزه بیایند

جوان آنلاین: حازم قاسم سخنگوی حماس در واکنش به اظهارات ادوارد ساموئل میلیبند وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر گوش دادن به حرف‌های دل مردم نوار غزه و شنیدن رنج و محنت‌های گسترده مردم نوار غزه و درخواست وی برای تحرک جدی، گفت که این اظهارات بخش ناچیزی از حجم رنج و گرفتاری مردم باریکه غزه و ویرانی‌های بر جای مانده از جنگ نسل‌کشی رژیم اشغالگر قدس و تداوم گرفتارهای مردم این منطقه از سه سال پیش به شمار می‌رود.

به گزارش مهر، قاسم همچنین خواستار موافقت سریع و فوری و بی‌قید و شرط با ورود خبرنگاران بین‌المللی به باریکه غزه شد تا جهانیان بتوانند واقعیت‌های موجود را به عینه مشاهده کنند.

وی همچنین از مجامع جهانی خواست تا به وظایف و مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود در مصاف با این نسل‌کشی مستمر عمل کنند.