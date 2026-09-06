رئیس‌جمهور لبنان با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی، خواستار اتخاذ اقدامی فوری از سوی آمریکا و جامعه بین‌المللی برای توقف این موارد نقض و بازخواست عاملان آن شد.

جوان آنلاین: ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان خاطرنشان کرد حملات رژیم صهیونیستی از نقض مکرر توافق توقف درگیری‌ها و توافق چارچوب فراتر رفته و این رژیم اکنون نهادهای دولتی و مراکز خدماتی لبنان را نیز هدف قرار داده است.

به گزارش ایسنا، براساس گزارش شبکه خبری الجزیره، رئیس‌جمهور لبنان همچنین گفت: از آمریکا و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای توقف این موارد نقض و بازخواست عاملان آن اقدامی اتخاذ کنند. تجاوزهای اسرائیل از نقض توافق توقف درگیری‌ها و توافق چارچوب فراتر رفته و به نهادهای دولتی رسیده است.

وی ضمن اشاره به شهادت شماری از شهروندان و وارد شدن خسارت سنگین به ساختمان وزارت دارایی و همچنین تخریب بیمارستان غندور اظهار داشت: هدف قرار دادن ساختمان وزارت دارایی تداوم الگویی از تجاوزات است که نشان‌دهنده قصد رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به نهادهای دولتی است. با وجود این تجاوزات به تعهد خود برای حفظ حاکمیت لبنان و ثبات جنوب این کشور ادامه خواهیم داد.

پیش از این، وزارت دارایی لبنان اعلام کرد که ساختمان وابسته به این وزارتخانه در النبطیه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده است. وزارت بهداشت لبنان نیز از تخریب کامل بیمارستانی در النبطیه الفوقا در پی حملات هوایی امروز ارتش رژیم اشغالگر به جنوب لبنان خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد که تخریب این بیمارستان مصداق نقض آشکار قوانین بین‌المللی و قوانین بشردوستانه است.