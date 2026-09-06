جوان آنلاین: روزنامه عبری «هاآرتص» گزارش داد دادگاه مرکزی قدس امروز جلسات محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را از سر میگیرد و قرار است تا زمان برگزاری انتخابات، حدود ۲۰ جلسه دیگر برگزار شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، تمامی طرفهای ذیربط بهخوبی میدانند که نتایج انتخابات پیامدهای بسیار مهم و گستردهای برای روند محاکمهای خواهد داشت که نزدیک به هفت سال است ادامه دارد.
هاآرتص در ادامه نوشت احتمال دارد وکلای مدافع و دادستانی در ماههای پیش رو رفتاری شبیه بازیکنان فوتبالی داشته باشند که مربی از آنها خواسته است برای اتلاف وقت تا پایان بازی، با توپ پاسکاری میان خودشان انجام دهند.
این روزنامه افزود در صورتی که نتانیاهو بار دیگر پیروز انتخابات شود، احتمالاً تلاش خواهد کرد مشاور حقوقی کابینه را تغییر دهد تا زمینه برای لغو کیفرخواست علیه خود فراهم شود.