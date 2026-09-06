انتقادهای فزاینده از هگست در پی بحران در پنتاگون

وزیر جنگ آمریکا در پی تشدید تنش‌ها و افزایش اختلافات در پنتاگون، با انتقادهای فزاینده درباره مدیریت ناکارآمد و تصمیم‌های جنجالی روبه‌رو شده است.

جوان آنلاین: گاردین در گزارشی می‌نویسد پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در پی تشدید جنگ علیه ایران و افزایش اختلافات در پنتاگون، با انتقادهای فزاینده درباره مدیریت ناکارآمد و تصمیم‌های جنجالی روبه‌رو شده است. منتقدان می‌گویند تمرکز هگست بر مسائل سیاسی به قیمت تضعیف آمادگی نظامی آمریکا تمام شده است.

بر اساس این گزارش، اختلافات در رأس وزارت جنگ آمریکا پس از استعفای دن دریسکول، وزیر ارتش آشکارتر شده است. در کنار این استعفا، افشای مواردی از جلوگیری از ترفیع برخی افسران و مقاومت فرماندهان ارشد ارتش در برابر تمدید مأموریت نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، نشانه‌ای از افزایش شکاف میان هگست و بدنه نظامی تلقی می‌شود.

گاردین می‌نویسد منتقدان همچنین نسبت به راهبرد آمریکا در جنگ علیه ایران ابراز تردید کرده‌اند. کوین کارول، سرهنگ بازنشسته ارتش و افسر پیشین اطلاعات نظامی گفته است مشخص نیست هدف نهایی عملیات آمریکا چیست؛ زیرا اقدامات این کشور علیه ایران نتوانسته اهداف مورد نظر واشنگتن را محقق کند.

از سوی دیگر، تصمیم دولت آمریکا برای ادامه استقرار طولانی‌مدت نیروها در خاورمیانه نگرانی‌هایی درباره فرسایش توان نظامی ایجاد کرده است. برخی مقام‌های نظامی سابق هشدار داده‌اند که ادامه این وضعیت می‌تواند آمادگی نیروهای آمریکا برای مقابله با تهدیدهای دیگر از جمله در شرق آسیا را کاهش دهد.

گاردین همچنین به انتقادها درباره حملات هوایی آمریکا در ایران و تلفات غیرنظامیان اشاره می‌کند؛ موضوعی که فشار سیاسی بر هگست و پنتاگون را افزایش داده است.

در مجموع، این گزارش تصویری از افزایش نارضایتی در پنتاگون ارائه می‌دهد؛ جایی که منتقدان معتقدند هگست بیش از آنکه بر راهبرد نظامی و آمادگی نیروها تمرکز کند، درگیر ملاحظات سیاسی و فرهنگی شده و این مسئله می‌تواند به اعتبار و توان عملیاتی ارتش آمریکا آسیب بزند.