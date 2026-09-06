جوان آنلاین: حامد کرزای، رئیسجمهور پیشین افغانستان در گفتوگویی با فایننشال تایمز درباره جنگ آمریکایی-صهیونی علیه ایران، تحصیل دختران و اوضاع افغانستان صحبت کرده است. او پس از قدرت گرفتن مجدد طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱ در کشورش ماند و به نوعی در حصر خانگی به سر میبرد.
به گزارش ایسنا، کرزای در این گفتوگو، جنگ آمریکا علیه ایران را تهدیدی برای ثبات کل منطقه و اقتصاد افغانستان دانست و بر همسایگی نزدیک بین تهران و کابل از نظر زبان، تاریخ، فرهنگ و مذهب تاکید کرد. او از همکاری ایران و آمریکا در دوران ریاستجمهوری خود تمجید کرده و گفت به هر دو طرف اطمینان داده بود که اجازه نمیدهد خاک افغانستان علیه دیگری استفاده شود.
رئیسجمهور پیشین افغانستان همچنین گفت که رفتآمدهایش در کابل با اطلاع و تحت اسکورت طالبان انجام میشود. او خود را «به دام افتاده» دانست، اما میگوید رابطهاش با رهبران طالبان «بسیار محترمانه» است.
کرزای در ادامه درباره تحصیل و وضعیت دختران و زنان در افغانستان پس از روی کار آمدن مجدد طالبان سخن گفت و با صراحت اعلام کرد تا زمانی که طالبان مانع تحصیل دختران شود، هیچ حرف مثبتی دربارهی آنها نخواهد زد.
او تاکید کرد که بارها به مقامات طالبان گفته است: «وقتی دختران به مدرسه برگردند، من درباره شما حرف مثبت خواهم زد، نه امروز.» دو دختر او (۱۲ و ۹ ساله) نیز مستقیما تحت تاثیر این ممنوعیت قرار گرفتهاند و کرزای از ناراحتی عمیق آنها میگوید.
به گفتهٔ سازمان ملل، طالبان حدود ۲.۴ میلیون دختر افغان را از تحصیل در مقطع متوسطه محروم و افغانستان را به تنها کشور جهان تبدیل کرده که چنین ممنوعیت سیستماتیکی را بر دختران و زنان اعمال میکند.
کرزای خارج از قندهار بزرگ شده و فرزند یک رهبر قبیله است. او از دانشگاهی در هند فارغ التحصیل شده و سالها در پاکستان تبعید بود. در دهه ۸۰ میلادی به عنوان سخنگوی یکی از جناحهای مجاهدین علیه اشغال شوروی فعالیت کرد. در ابتدا به دلیل مبارزه مشترک با شوروی، برای طالبان احترام قائل بود، اما با روی کار آمدن آنها در سال ۱۹۹۶ و اعمال محدودیتهای شدید بر زنان و آموزش دختران، مخالفتش با آنها شکل گرفت. در دسامبر ۲۰۰۱ و پس از حملات ۱۱ سپتامبر، در نشست بُن به عنوان رهبر موقت افغانستان انتخاب شد و سپس در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۹ به عنوان نخستین رئیسجمهور منتخب دموکراتیک این کشور اداره امور افغانستان را به دست گرفت.
در اوت ۲۰۲۱، با فرار اشرف غنی، رئیسجمهور وقت افغانستان به امارات و بازگشت طالبان، دولت هند پیشنهاد تخلیهٔ هوایی کرزای را داد، اما او با اشاره به اینکه «حتی اگر فروپاشی در راه باشد، در کشورم میمانم»، این پیشنهاد را رد کرد و گفت افغانستان را ترک نمیکند.
رئیسجمهور پیشین افغانستان موضعی دوگانه در قبال آمریکا دارد. او ادعا کرد که آمریکا منابع و پیشرفتهای زیادی برای افغانستان آورد و این کشور در دوران او در سطح بینالمللی شکوفا شد، اما در مقابل، آمریکا «اشتباهات بسیار جدی» و حتی جنایاتی در افغانستان مرتکب شد. او به کشته شدن حداقل ۴۶ هزار غیرنظامی و ۷۰ هزار نیروی امنیتی در این جنگ اشاره دارد.
مهمترین بخش سیاسی سخنان او، رویکرد آشتیجویانه همیشگیاش است. رئیس جمهور پیشین افغانستان به صراحت گفت که نمیخواهد طالبان برود و نمیخواهد کشورش شاهد جایگزینی یک گروه با گروه دیگر باشد. او تاکید کرد: «طالبان به افغانستان تعلق دارد و مخالفان طالبان نیز به افغانستان تعلق دارند. هر دو افغان هستند و ما باید راهی برای سازش و همزیستی پیدا کنیم. ما به کشوری برای همه نیاز داریم.»
حامد کرزای همچنین معتقد است که طالبان در تامین امنیت فیزیکی خوب عمل کرده، اما در زمینه امید به آینده، به ویژه تحصیل دختران و احساس تعلق همه اقوام به این کشور، کاملا ناموفق بوده است.