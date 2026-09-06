هشت کشور عربی و اسلامی: غزه بخش جدایی ناپذیر فلسطین است

هشت کشور عربی و اسلامی شامل؛ عربستان، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر و مصر اعلام کردند که نوار غزه بخش جدایی ناپذیر از اراضی فلسطین است.

جوان آنلاین: هشت کشور عربی و اسلامی اظهارات ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی و یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره کوچاندن فلسطینی‌ها از نوار غزه را محکوم کردند.

به گزارش مهر، عربستان، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر و مصر اعلام کردند که نوار غزه بخش جدایی ناپذیر از اراضی فلسطین است.

کشورهای مذکور در ادامه بر ضرورت حفظ یکپارچگی اراضی فلسطین در غزه و کرانه باختری تاکید کردند.

این کشورها اعلام کردند: سخنان مقامات اسرائیلی درباره کوچاندن فلسطینی‌ها نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه و تهدیدی مستقیم علیه حقوق مشروع و سلب‌ناشدنی مردم فلسطین است.

این 8 کشور عربی و اسلامی نسبت به پیامدهای خطرناک تبدیل فراخوان‌های تل آویو برای کوچاندن مردم فلسطین به یک سیاست رسمی یا اقدامات عملی برای ریشه کن کردن فلسطینی‌ها از سرزمینشان هشدار دادند.

کشورهای مذکور از جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت خواستار مقابله قاطعانه با هرگونه اقدامات تل آویو برای اعمال وضعیت جمعیتی یا جغرافیایی جدید در سرزمین‌های فلسطین اشغالی شدند.