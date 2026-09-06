انصارالله: عربستان همچنان دشمن شماره یک یمن است

جوان آنلاین: محمد الفرح، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «عربستان همچنان دشمن شماره یکی باقی خواهد ماند که با تجمیع نیرو و پشتیبانی مالی تلاش می‌کند تسلط خود را بر یمن تثبیت کند.»

به گزارش ایسنا، وی همچنین خاطرنشان کرد که ریاض برای حفاظت از منافع، کشتی‌ها و تأسیسات نفتی خود از مزدوران استفاده می‌کند.

الفرح با بیان اینکه درگیری‌ها و اصطکاک‌های مقطعی در برخی مناطق نمایانگر جوهره اصلی نبرد نیست، افزود: «این رخدادها جزئی از رویارویی گسترده‌تر با عربستان به شمار می‌روند و این‌گونه تحولات میدانی، جایگزین هدف قرار دادن منافع عربستان نخواهند شد.»

این عضو دفتر سیاسی انصارالله تأکید کرد: «اهدافی که ملت یمن برای آن دست به نبرد زده‌اند، عبارتند از پایان دادن به اشغالگری، لغو محاصره و بازپس‌گیری ثروت‌های ملی یمن؛ این اهداف با وجود هرگونه تحول میدانی و درگیری مقطعی، همچنان خط‌مشی اصلی رویارویی باقی خواهند ماند.»

وی در ادامه اشاره کرد که هرگونه درگیری موضعی یا اصطکاک میدانی از سوی طرف مقابل، تأثیری بر قواعد حاکم بر این نبرد نخواهد گذاشت. الفرح تصریح کرد که معادله «محاصره در برابر محاصره» و «پاسخ به تشدید تنش فراگیر با تشدید تنش متقابل» همچنان برقرار است.

الفرح همچنین با اشاره به حمله اخیر به تأسیسات آرامکو در جیزان، آن را «درسی عبرت‌آموز» توصیف کرد که نشان‌دهنده توانمندی نیروهای مسلح یمن برای دسترسی به منافع و تأسیسات وابسته به اقتصاد عربستان در صورت گسترش دامنه نبرد است.