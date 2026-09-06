آلمان در واکنش به افزایش نگرانی‌ها درباره حملات پهپادی در حال تدوین بسته‌ای گسترده برای تقویت توان دفاعی خود است؛ طرحی که استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی، سامانه‌های تشخیص چهره و نظارت تصویری و همچنین ایجاد «گنبد سایبری» را در بر می‌گیرد.

جوان آنلاین: روزنامه بیلد آم زونتاگ گزارش داد آلمان در پی حمله ناموفق پهپادی به یک فرودگاه در ماه گذشته میلادی، در حال تدوین بسته‌ای گسترده از اقدامات برای تقویت توان دفاعی خود در برابر حملات پهپادی، نفوذهای سایبری و دیگر اشکال به اصطلاح «خرابکاری» است.

الکساندر دوبریندت وزیر کشور آلمان ضمن منتسب کردن این حملات به مسکو در گفت‌وگو با این روزنامه مدعی شد که حملات ترکیبی روسیه به بخشی از واقعیت روزمره در این کشور تبدیل شده است. او افزود: این حملات افزایش خواهد یافت، اما ما می‌توانیم از خود دفاع و از کشورمان محافظت کنیم.

روسیه مدت‌هاست اتهام انجام عملیات در اروپای غربی را رد کرده و دخالت در حمله پهپادی به فرودگاه آلمان را نیز نپذیرفته است. مسکو اعلام کرده است در واکنش به آنچه سخنگوی وزارت خارجه روسیه «اقدام‌های ضدروسی» خوانده، پاسخ خواهد داد.

بر اساس گزارش روز یکشنبه این روزنامه که به نقل از وزارت کشور آلمان منتشر شده است، در چارچوب طرح جدید، توان پلیس برای مقابله با پهپادها افزایش خواهد یافت. همچنین قرار است واحدهای مقابله با پهپاد که امکان اعزام سریع دارند، در شهرهای مختلف مستقر شوند تا از حریم هوایی مراکز مهم حمل‌ونقل و مناطق دولتی محافظت کنند.

در این طرح همچنین به شرکت‌های فعال در زیرساخت‌های حیاتی، از جمله شرکت‌های تولید و توزیع برق و صنایع دفاعی، اختیار قانونی داده خواهد شد تا علاوه بر شناسایی پهپادها، بتوانند به صورت مستقیم با آنها مقابله و آنها را از کار بیندازند.

دولت آلمان همچنین قصد دارد یک سپر حفاظتی ملی موسوم به «گنبد سایبری» ایجاد کند. این سامانه شامل شبکه‌ای از حسگرهای دیجیتال خواهد بود که برای شناسایی و متوقف کردن تلاش‌ها برای نفوذ و حمله سایبری به کار گرفته می‌شوند.

دولت همچنین در نظر دارد استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، سامانه‌های تشخیص چهره و نظارت تصویری را گسترش دهد؛ از جمله در ایستگاه‌های قطار، تا افرادی را که احتمالا در حال آماده شدن برای انجام عملیات خرابکارانه هستند، شناسایی کند.