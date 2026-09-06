ثبت رکوردی تازه از کاهش محبوبیت ترامپ اندکی مانده به انتخابات کنگره

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد میزان رضایت از دونالد ترامپ اندکی مانده تا زمان برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره(۱۲ آبان) به پایین‌ترین سطح رسیده و تنها ۳۳ درصد عملکرد او را به عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده تائید می‌کنند.

جوان آنلاین: نگرانی رای دهندگان آمریکایی در مورد اقتصاد و حزب جمهوری‌خواه، محبوبیت ترامپ را چند هفته مانده تا برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کاهش داده است.

به گزارش ایرنا، براساس یک نظرسنجی جدید انجام گرفته توسط فایننشال تایمز، نارضایتی آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در نحوه مدیریت اقتصاد و هزینه‌های زندگی میزان محبوبیت او را به پایین‌ترین سطح رسانده است.

این روزنامه با اشاره به زمان اندک باقیمانده تا برگزاری انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر (آبان) می‌نویسد: مطابق این نظرسنجی تنها ۳۳ درصد از رای‌دهندگان، عملکرد ترامپ را به عنوان رئیس‌جمهوری تائید می‌کنند که این سطح کمترین رقم ثبت شده از زمان آغاز نظرسنجی‌ها توسط فایننشال تایمز در ماه مه (اردیبهشت) است و نسبت به ماه قبل هم سه امتیاز کمتر شده است.

نکته قابل توجه در این نظرسنجی آن است که میزان محبوبیت ترامپ حتی در میان رای دهندگان جمهوری‌خواه نیز بیش از دو امتیاز کاهش یافت و به ۷۲ درصد رسید که این رقم نیز یکی دیگر از پایین‌ترین رقم‌های ثبت شده در نظرسنجی‌های فایننشال تایمز است.

این رسانه انگلیسی یاداور شده است: انتشار نتایج این نظرسنجی در حالی صورت می‌گیرد که ترامپ قادر به پایان جنگ علیه ایران نیست؛ جنگی که در ۶ ماه گذشته سبب افزایش هزینه‌های استقراض و بهای سوخت و کالاهای مصرفی در ایالات متحده شده است.

به نوشته این روزنامه، یافته‌های این نظرسنجی چشم‌انداز دشواری را برای کاخ سفید رقم می‌زند چراکه جمهوری‌خواهان به دنبال حفظ کنترل مجلس نمایندگان و سنا در انتخابات میان‌دوره‌ای هستند. درواقع اگرچه در این انتخابات نام ترامپ بر روی برگه رای نخواهد بود، اما این رای گیری معمولا نوعی همه‌پرسی برای عملکرد رئیس‌جمهوری کنونی تلقی می شود.

براساس این نظرسنجی، نزدیک به دو سوم از شرکت کنندگان اعلام کردند که اقتصاد در دولت ترامپ در مسیر اشتباهی قرار دارد و ۵۷ درصد هم گفتند که از نظر مالی در دوران ریاست‌جمهوری کنونی وضعیت بدتری دارند که این رقم در مقایسه با ماه گذشته میلادی چهار درصد بیشتر شده است.

در میان رای‌دهندگان جمهوری‌خواه نیز تنها ۵۳ درصد عملکرد ترامپ را در حوزه اشتغال و اقتصاد تائید کردند که نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۸ درصد کمتر شده است.

در حوزه تجارت، ۵۶ درصد از رای‌دهندگان شامل بیش از ۶۰ درصد از شرکت کنندگان از حزب مستقل و نزدیک به یک سوم جمهوری‌خواهان گفتند که از تصمیم جدید ترامپ برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر حدود ۲۰ میلیارد دلار کالای صادراتی از کانادا ناراضی هستند.

در این نظرسنجی همچنین ۴۶ درصد از رای‌دهندگان، از جمله بیش از نیمی از مستقل‌ها اعلام کردند که ترامپ پیروزی نامزدهای جمهوری‌خواه کنگره در ماه نوامبر را دشوارتر می‌کند.

شرکت کنندگان در این نظرسنجی همچنین در پاسخ به این سوال که به چه کسی در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو رای می‌دهند، دموکرات‌ها را ۷.۵ درصد نسبت به جمهوری‌خواهان جلوتر دانستند. این اختلاف در ماه گذشته میلادی ۵ درصد بود.