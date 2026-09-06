شهادت ۴ لبنانی در حملات امروز رژیم صهیونیستی

جوان آنلاین: وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که طبق آمار اولیه، از صبح امروز تاکنون ۴ نفر در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور به شهادت رسیده و ۲۰ نفر دیگر مجروح شدند که ۳ نفر از آن ها کودک هستند.

به گزارش ایرنا، این در حالی است که حزب‌الله لبنان اخیرا در بیانیه‌ای درباره ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی به این کشور اعلام کرد که این رژیم همچنان به تشدید تجاوز و اقدامات خود علیه لبنان از طریق کشتار، بمباران، تخریب و انفجار سازمان‌یافته خانه‌ها و روستاها، از بین بردن نشانه‌های آنها و نابودی زیرساخت‌های زندگی در این مناطق ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که تجاوزات رژیم صهیونیستی بدون هیچ بازدارندگی و با بهانه‌هایی واهی ادامه دارد و حملات تروریستی این رژیم در روز گذشته به شهادت چهار نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر شد.

حزب‌الله افزود که این حملات در شرایطی ادامه دارد که سکوت کامل جامعه جهانی و همدستی آشکار آمریکا با آن وجود دارد و مقام‌های لبنانی نیز به‌طور کامل از پذیرش مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند و با اصراری تأسف‌بار همچنان بر گزینه‌های نادرست، رویکرد امتیازدهی و تسلیم‌طلبانه و چارچوبی پافشاری می‌کنند که رژیم صهیونیستی هر روز آن را زیر پا می‌گذارد.

لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.