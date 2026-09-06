آبراهام لینکلنِ فرسوده پس از توقف برای تجدید قوا تایلند را ترک کرد

ناو هواپیمابر هسته‌ای «آبراهام لینکلن» آمریکا پس از یک دوره ۲۸۶ روزه استقرار عملیاتی و مشارکت در تجاوز نظامی این کشور علیه ایران و پنج روز توقف برای استراحت و تجدید قوای خدمه، روز یکشنبه تایلند را ترک کرد؛ توقفی که پس از آشکار شدن نشانه‌های فرسودگی این ناو و زنگ‌زدگی گسترده بدنه آن، موضوع گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان قرار گرفته بود.

جوان آنلاین: نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» روز یکشنبه تایلند را ترک کرد و به ماموریت خود پس از یک توقف پنج‌روزه در این کشور ادامه داد. این توقف، فرصتی برای استراحت خدمه ناو پس از یک دوره طولانی استقرار عملیاتی بود که شامل مشارکت عملیات‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه می‌شد.

سی‌ان‌ان دو روز پیش نوشته بود، هنگامی که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن وارد بندر تایلند شد، ناظران از ظاهر آن شوکه شدند. این کشتی جنگی تقریبا ۱۱۰۰ فوتی (۳۳۵ متری) از دماغه تا عقب پوشیده از زنگ‌زدگی بود.

این ناو هسته‌ای که حدود ۵ هزار نفر خدمه و نیروهای نظامی را در خود جای داده است، در تجاوز نظامی علیه ایران مشارکت داشت.

ناو آبراهام لینکلن در اوایل روز چهارشنبه، همراه با چند کشتی دیگر نیروی دریایی آمریکا، وارد تایلند شد. این کشور تنها متحد آمریکا در چارچوب پیمان دفاعی در سرزمین اصلی جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود.

مقامات تایلندی پیش‌تر اعلام کرده بودند که این توقف پنج روز به طول خواهد انجامید و هدف آن فراهم کردن فرصتی برای استراحت نیروهای حاضر در این ماموریت طولانی بود.