کد خبر: 1377908
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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر لبنانی: اشغالگران در تونل‌های علی الطاهر منتظر فاجعه باشند

لبنان یک کارشناس نظامی و راهبردی لبنانی با اشاره به تحولات میدانی در تپه علی الطاهر در جنوب لبنان تاکید کرد: نبرد برای اسرائیل در این محل بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود و در صورت پیشروی زمینی به سمت این تپه، دامنه درگیری‌ها گسترش خواهد یافت.

جوان آنلاین: خلیل الجمیل کارشناس نظامی و راهبردی لبنانی به شبکه الجزیره قطر گفت: بمباران روستاها و شهرک‌های اطراف علی الطاهر در روزهای گذشته، مقدمه پیشروی نیروهای اسرائیلی به سمت این محل بوده است اما هرگونه پیشروی به سمت این بلندی‌ها به معنی رقم خوردن نبرد بسیار سختی برای اسرائیل خواهد بود.

به گزارش ایرنا، وی در توضیح این مطلب افزود: حزب‌الله برای از جان گذشتگی در دفاع از مواضع خود کاملا آماده است و اکنون آماده واکنش به تحرکات اسرائیلی است تا از ورود آن به این محل راهبردی جلوگیری کند.

این کارشناس نظامی ادامه داد: تشدید حملات توپخانه‌ای به اطراف علی الطاهر، مقدمه پیشروی زمینی به سمت آن است به ویژه اینکه در واقع حملات توپخانه‌ای یکی از روش‌های نیروهای اسرائیلی برای پیشروی بوده است.

وی در مورد میزان قدرت نظامی حزب الله برای جلوگیری از پیشروی اسرائیل و مقابله میدانی با آن، گفت: علی الطاهر هدف بسیار دشواری برای اسرائیل است زیرا بارها تلاش کرد که به سمت آن پیشروی کند اما نتوانسته است. پرواضح است که حزب الله به هیچ وجه از این تپه کوتاه نخوهد آمد زیرا آن را خط دفاعی اصلی در جنوب لبنان می‌داند.

الجمیل تاکید کرد: به هر حال حزب‌الله برای جانفشانی و از خودگذشتگی و مقابله با هرگونه پیشروی اسرائیلی به ویژه به سمت تونل‌ها آماده است اما پیشروی اسرائیل به سمت هر یک از تونل‌های تپه علی الطاهر برای آن فاجعه بار خواهد بود.

وی در عین حال اظهار داشت: اسرائیل با وجود توانمندی های نظامی اش، اگر در صدد اشغال علی الطاهر برآید، تحقق این هدف برایش بسیار سنگین و پرهزینه خواهد بود و باید در نظر داشت در این صورت حزب الله نیز برای فشار بر اسرائیل، شهرک های اسرائیلی را هدف حملات موشکی قرار خواهد داد و به این ترتیب روشن است که در صورت پیشروی زمینی اسرائیل، سناریوی بدی رقم خواهد خورد.

این کارشناس نظامی در مورد اینکه پیشروی زمینی اسرائیل از نظر موازین قوا در میدان نبرد چه معنایی خواهد داشت؟ گفت: این اقدام تاثیر راهبردی بزرگی بر منطقه جنوب لبنان خواهد داشت زیرا علی الطاهر بر بخش زیادی از جنوب اشراف دارد و پایگاه بزرگی برای حزب الله به شمار می‌آید اما همانطور که گفته شد اسرائیل عملیات سخت و پرهزینه ای را پیش رو خواهد داشت.

واکنش حزب الله

واکنش مقاومت لبنان تا این لحظه به دور از تایید و یا تکذیب خبر منابع اسرائیلی بوده است و پاسخ حزب الله در واقع مبتنی بر مقاومت فعال بوده است به این معنی که واکنش میدانی و پاسخ به اشغالگران نشان دهنده عدم پذیرش اشغال این محل است.

اما در سطح مردمی، بسیاری از اهالی جنوب خانه های خود را از دست داده و مجبور به ترک آن شده اند و اکنون تشدید درگیری در جنوب و به عبارت دقیق تر در اطراف علی الطاهر موجب نگرانی بیش از پیش اهالی جنوب شده است.

برچسب ها: جنگ لبنان ، اشغالگران ، جنایات اسرائیل
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