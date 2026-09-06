فرانسه اتهام دست داشتن در شورش نظامی کشور نیجر را رد کرد

جوان آنلاین: شورای نظامی حاکم بر کشور نیجر روز جمعه (۱۳ شهریور) برای اولین بار پس از شورش نظامی هفته گذشته تشکیل جلسه داد و اتهاماتی را علیه کشور فرانسه مطرح کرد.

به گزارش ایرنا، «سومانا بوباکار» (Soumana Boubacar) سخنگوی دولت نظامی نیجر در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی پخش شدT گفت: «این عملیات با پیامدهای بین‌المللی آن از طریق یک شبکه گسترده تبانی با هدایت رژیم آقای (امانوئل) مکرون (رئیس جمهور فرانسه) تحریک و اجرا شد. »

وی افزود: «عناصر خائن با دریافت وعده‌های بزرگ وظیفه داشتند تا آمال ناکام مکرون و دست نشاندگان او در کشور ما را اجرا کنند اما چنین حرکاتی همیشه شکست خواهند خورد.»

وزیر خارجه فرانسه این اتهامات را به عنوان «توهمات محض» رد کرد و گفت: هیچ قصدی برای چنین کاری وجود نداشته و هیچ ابزاری هم وجود نداشته که فرانسه بخواهد به این منظور بسیج کند.

این اتهام‌زنی و تنش لفظی تازه‌ترین نشانه از تیرگی روابط بین دو کشور فرانسه و نیجر از زمان به قدرت رسیدن ژنرال «عبدالرحمان چیانی» در کودتای سال ۲۰۲۳ در کشور نیجر و حرکت او به سمت دریافت کمک نظامی از روسیه بجای فرانسه است.