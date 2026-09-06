کد خبر: 1377905
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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

مشاور نخست وزیر عراق: آمریکا نیروهای خود را از اقلیم کردستان خارج می‌کند

قاسم الاعرجی مشاور امنیتی نخست وزیر عراق گفت که نیروهای ائتلاف بین‌المللی اواخر سپتامبر، تمام مناطق عراق از جمله اقلیم کردستان را ترک خواهند کرد.

جوان آنلاین: قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخست وزیر عراق در گفت وگو با شبکه رووداو گفت: نیروهای ائتلاف بین المللی ۳۰ سپتامبر (۸ مهر)به طور کامل عراق را ترک خواهند کرد و این مساله در راستای اجرای توافق میان دولت قبلی و ائتلاف بین المللی است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت علی الزیدی در راستای اجرای توافق حرکت می کند و طرف آمریکایی نیز برای اجرای توافق و خروج در زمان تعیین شده، اعلام آمادگی کامل کرده است.

الاعرجی خاطرنشان کرد که خروج نیروهای ائتلاف بین المللی تمام نیروها و سامانه های پدافند هوایی را شامل می شود.

مشاور امنیتی نخست وزیر عراق در مورد گروه ها و مجموعه هایی که برای تحویل سلاح خود شرط گذاشته اند گفت: پرونده تنظیم سلاح بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی بررسی خواهد شد. بعد از خروج این نیروها، درخصوص سازوکاری فراگیر درمورد قرار دادن تمام سلاح‌ها تحت کنترل دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح توافق خواهد شد.

وی افزود، کمیته ویژه چارچوب هماهنگی تحت نظارت مستقیم نخست وزیر به تلاش خود برای پایان دادن به این پرونده ادامه می‌دهد.

این مقام عراقی درمورد سامانه های پدافند هوایی آمریکا در اقلیم کردستان گفت: خروج نیروهای ائتلاف، همه این ها را شامل می شود و خروج نیروها و سامانه ها عملا و به صورت مرحله ای آغاز شده است.

پیش از این «رائد محمد الدلیمی»، عضو ائتلاف الانبار، گزارش‌های منتشر شده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه‌هایشان در استان اربیل را یک خروج «تاکتیکی» توصیف کرد و گفت: آنچه دولت آمریکا از طریق رسانه‌ها در مورد آغاز خروج از پایگاه‌های نظامی در اربیل تبلیغ می‌کند، بی‌اساس است. این صرفاً انتقال تجهیزات نظامی به پایگاه «التنف» در سوریه است که در حال حاضر نیازی به آن نیست.

وی افزود: این اقدام در چارچوب استقرار مجدد نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه قرار می‌گیرد و صحبت از خروج آمریکا از عراق صرفاً با اهداف رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر افکار عمومی است.

الدلیمی خاطرنشان کرد: انتقال تجهیزات از پایگاه هوایی الحریر به پایگاه هوایی التنف در سوریه بخشی از تغییر در ماهیت ماموریت‌های نظامی نیروهای آمریکایی است به این معنی که واشنگتن با متوقف کردن عملیات شناسایی زمینی، ماموریت‌های خود را به عملیات جنگنده‌ها و پهپادها محدود کرده است.

وی بیان کرد: واشنگتن در تلاش برای القای این موضوع است که پایگاه‌های نظامی‌اش در عراق تقریباً خالی هستند.

این درحالی است که «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق پیشتر اعلام کرده بود که موعد پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق که برای ۳۰ سپتامبر تعیین شده، زمانی قطعی و غیرقابل بازگشت است.

دولت عراق همچنین طرح انحصار سلاح را در صدر اولویت‌های خود قرار داده و سپتامبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵) را به عنوان آخرین مهلت تحویل سلاح تعیین کرده است.

برچسب ها: قاسم الاعرجی ، نیروهای امریکایی ، اقلیم کردستان عراق
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