پیکر۱۰۰ شهید دیگر در غزه از زیر آوار خارج شد

جوان آنلاین: مراسم تشییع پیکر ۱۰۰ شهید که اکثر آنها زن و کودک بودند، پس از خروج از زیر آوار ساختمان های ویران شده در منطقه «الزیتون» در شهر غزه برگزار شد.
این درحالی است که اشغالگران صهیونیست امروز(یکشنبه) نیز به نقض آتشبس در نوار غزه ادامه دادند و اقدام به تیراندازی، گلولهباران و حملات هوایی به چندین منطقه به ویژه در شهر غزه و شمال رفح کردند.
خبرنگار شهاب گزارش داد که تانکهای اسرائیلی به شدت در شرق شهر غزه آتش گشودند و همزمان با آن، توپخانه ارتش اشغالگر به اطراف منطقه «السنافور» در محله «التفاح» شلیک کرد.
وی افزود که یک پهپاد اسرائیلی به محله «الشجاعیه» در شرق شهر غزه شلیک کرد، در حالی که آتش اسرائیل در اطراف منطقه «الزرقاء» و خیابان تونل در شمال شرق غزه گسترش یافت.
این حملات در حالی صورت میگیرد که اشغالگران به نقض مکرر توافق آتش بس غزه از طریق تیراندازی، گلولهباران و حملات هوایی ادامه میدهند و جان فلسطینیان در سراسر نوار غزه را در معرض تهدید مستقیم قرار میدهند.
وزارت بهداشت غزه در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد، آمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این منطقه به ۷۳ هزار و ۶۵۱ شهید و ۱۷۴ هزار و ۵۷۵ مجروح افزایش یافته است.