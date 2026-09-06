جوان آنلاین: دیوید پترائوس، مدیر سابق سیا و ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا در مصاحبهای با گلوبال گمبیت به حملات ایران به پایگاههای ایالات متحده در منطقه اشاره کرد و گفت که از مکانهای نظامی و زیرساختهای حیاتی به عنوان «اهرم فشار» استفاده شده است.
وی گفت: «آمریکا شاید نیمی از موشکهای رهگیر خود را در جنگ علیه ایران استفاده کرده و اکنون خواستار تغییر به سمت پهپادهای ارزان قیمت شده است.»
این ژنرال سابق آمریکایی در ادامه افزود: «ما باید از اوکراینیها یاد بگیریم که روزانه از ۱۰۰۰۰ پهپاد ارزان قیمت استفاده میکنند. پولی که آنها در ازای این پهپادها دریافت میکنند، کاملا زیاد است. اوکراینیها به تمام این ذخایر نفتی و پالایشگاهها حمله کردهاند. آنها به هر پالایشگاهی که در فاصله ۳۰۰۰ کیلومتری اوکراین قرار دارد، حمله کردهاند.»
پترائوس در ادامه به هزینهای که ایالات متحده با شلیک یک موشک رهگیر گرانقیمت برای سرنگونی یک پهپاد ۵۰ هزار دلاری ایرانی متحمل شده است، اشاره کرد.
پایگاهها و تاسیسات ایالات متحده در کشورهای حوزه خلیج فارس که ایران در ماههای اخیر هدف قرار داده است شامل پایگاه نیروی دریایی، پایگاه ملک حسین، پایگاه هوایی شاهزاده حسن و پایگاه الازرق همگی در اردن است.
پایگاههای دیگر شامل پایگاه هوایی احمد الجابر و پایگاه هوایی علی السالم در کویت و همچنین داراییهای ناوگان پنجم نیروی دریایی در پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین بودند.
همچنین پایگاه هوایی المنهاد و پایگاه هوایی الظفره در امارات متحده عربی، پایگاه هوایی العدید در قطر به عنوان بزرگترین تاسیسات ایالات متحده در منطقه و تاسیسات و انبارهایی در اربیل عراق مورد اصابت قرار گرفتند.