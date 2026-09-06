افزایش موارد ابتلا به کرونا و آنفلوآنزا در کشور

جوان آنلاین: قباد مرادی درباره افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در کشور افزود: در هفته منتهی به یکشنبه گذشته (هشتم شهریور)، حدود ۸.۳ درصد از افرادی که با علائم عفونتهای تنفسی به مراکز بهداشتی و درمانی سرپایی و بستری مراجعه کرده یا به دلیل عفونتهای تنفسی در بیمارستان بستری بودهاند، از نظر کووید ۱۹ مثبت بودهاند.
به گزارش ایرنا، مرادی ادامه داد: این میزان در مقایسه با هفتههای گذشته افزایش داشته است، البته تا حدودی انتظار چنین افزایشی را داشتیم؛ زیرا همزمان وضعیت سایر کشورها را نیز رصد میکنیم. پیش از مشاهده این افزایش در کشور، در برخی مناطق جهان از جمله تعدادی از کشورهای آسیایی مانند کره جنوبی همچنین تعدادی از کشورهای اروپایی که نظامهای دیدهبانی مناسبی دارند، افزایش موارد کرونا گزارش شده بود.
وی اضافه کرد: کشور ما نیز از نظام دیدهبانی مناسبی برای عفونتهای تنفسی برخوردار است و این نظام به ما کمک میکند تغییرات وضعیت بیماریها را در جامعه در زمان مناسب شناسایی و رصد کنیم. در نظام دیدهبانی عفونتهای تنفسی، تمرکز اصلی بر بیماریهایی مانند آنفلوآنزا و کووید ۱۹ است و نتایج این نظام نیز بهصورت هفتگی در اختیار جامعه علمی و مردم قرار میگیرد و منتشر میشود.
علائم کووید ۱۹؛ از سرفه و تب تا تنگی نفس در افراد پرخطر
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درباره علائم سویههای در گردش کووید ۱۹ نیز گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی از پزشکان بالینی، کووید ۱۹ در حال حاضر تابلوی بالینی غیرمعمولی ندارد و علائم آن مشابه کووید ۱۹ بومیشده است. سرفه و تب از علائم شایع بیماری هستند و در برخی افراد ممکن است علائم گوارشی نیز مشاهده شود.
مرادی افزود: در افراد مسن و مبتلایان به بیماریهای زمینهای، بیماری میتواند شدیدتر شود و در برخی موارد با بروز تنگی نفس همراه باشد و حتی منجر به بستری شدن بیمار شود.
میزان ابتلا به کووید ۱۹ از آستانه هشدار پایین عبور کرد
وی اظهار کرد: اکنون میزان موارد مثبت کووید ۱۹ از آستانه هشدار پایین عبور کرده است. میزان ۸.۳ درصدی موارد مثبت کووید ۱۹، اندکی بالاتر از آستانه هشدار پایین نظام مراقبت که ۵ درصد است قرار گرفته و به همین دلیل توصیه ما به مردم در این مرحله این است که نکات و آداب بهداشت تنفسی را با جدیت بیشتری بهخصوص در افراد پرخطر بیشتر رعایت کنند.
مرادی، شستوشوی دستها، تهویه مناسب محیطهای بسته و استفاده از ماسک در اماکن پرتراکم را از جمله مهمترین راهکارهای پیشگیری دانست و افزود: بهویژه افراد آسیبپذیر و در معرض خطر، از جمله سالمندان و افراد دارای بیماریهای زمینهای، بهتر است در محیطهای شلوغ و پرتراکم از ماسک استفاده کنند.
وی ادامه داد: اگر فردی به عفونت تنفسی مبتلا شد، توصیه میکنیم تا زمان بهبودی در خانه بماند. این کار هم به استراحت و بهبود خود فرد کمک میکند و هم از انتقال بیماری به دیگران جلوگیری خواهد کرد.
افزایش موارد آنفلوآنزا؛ آنفلوانزای نوع B در گردش و غالب است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در ادامه درباره وضعیت آنفلوآنزا در کشور نیز گفت: میزان موارد آنفلوآنزا نیز در هفته گذشته مقداری افزایش داشته و حدود ۵.۵ درصد از افرادی که با علائم عفونتهای تنفسی به مراکز بهداشتی درمانی بستری و سرپایی مراجعه کردهاند، از نظر آنفلوآنزا مثبت بودهاند.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین نوع آنفلوآنزای در گردش در جامعه، آنفلوآنزای نوع B است که میتواند با علائمی مانند کوفتگی بدن، تب، سردرد و سایر علائم غیراختصاصی همراه باشد.
مرادی اظهار کرد: آنفلوآنزا بیماری غیرمعمولی نیست و بر اساس یافتههای نظام دیدهبانی تا این لحظه، انواع آنفلوآنزای در گردش در کشور نیز همان انواعی هستند که در حال حاضر در سایر نقاط جهان در گردش هستند. راهکارهای پیشگیری از آنفلوآنزا نیز تا حد زیادی مشابه توصیههایی است که برای پیشگیری از کووید ۱۹ مطرح میشود.
کووید ۱۹ دیگر یک بیماری بومی است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه کووید ۱۹ اکنون در جهان به یک بیماری بومی تبدیل شده است، گفت: کووید ۱۹ مانند برخی از عفونتهای تنفسی از جمله سرماخوردگی و آنفلوآنزا به یک بیماری بومی تبدیل شده و سازمان جهانی بهداشت نیز پس از پایان وضعیت اضطراری بینالمللی، دیگر این بیماری را در شرایط اضطراری جهانی قرار نداده است.
وی اظهار کرد: البته بومی شدن کووید ۱۹ به این معنا نیست که بیماری کاملا بیخطر شده است. همانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، کووید ۱۹ نیز میتواند بهویژه در افراد دارای بیماریهای زمینهای، سالمندان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفتری دارند، بیماری شدید ایجاد کند. نظام دیدهبانی عفونتهای تنفسی کشور با رصد وضعیت این بیماری آن را تحت نظر دارد و توصیههای لازم را در هنگام افزایش به مردم ارائه میکند و همچنین با رصد سویههای در گردش اگر شرایط تغییری کند، مداخلات لازم را انجام میدهد.
تداوم رصد کووید ۱۹ برای شناسایی تغییرات احتمالی
مرادی با تاکید بر ضرورت تداوم رصد کووید ۱۹ بیان کرد: ما همچنان این بیماری را در نظام دیدهبانی خود رصد میکنیم. در این رصد به دنبال آن هستیم تا هرگونه تغییر مهم در رفتار ویروس، میزان انتقال یا شدت بیماری یا ایجاد سویه خطرناک را در سریعترین زمان ممکن شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: در برخی از کشورهای دنیا نیز نظامهای دیدهبانی عفونتهای تنفسی فعال هستند تا در صورت مشاهده تغییرات قابل توجه، اقدامات لازم را انجام دهند. اکنون اگرچه با افزایش موارد کووید ۱۹ مواجه هستیم، اما اگر این بیماری یا زیرسویه جدیدی با ویژگیهای خطرناکی ظاهر شود، سازمان جهانی بهداشت متناسب با شرایط و وخامت بیماری، اقدامات و هشدارهای لازم را برای همهگیری جهانی و یا شرایط اضطرار اعلام میکند، اما سویههای موجود در گردش سویههایی غیرقابلانتظاری نیستند و مردم لازم است ضمن رعایت بهداشت تنفسی از نگرانی بیمورد پرهیز کنند.
احتمال ثبات یا افزایش موارد کووید ۱۹ در هفتههای آینده
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درباره روند احتمالی کرونا در هفتههای آینده نیز گفت: امکان پیشبینی قطعی اصلا وجود ندارد، اما ممکن است وضعیت کووید ۱۹ در کشور مدتی در همین سطح باقی بماند یا حتی مقداری افزایش پیدا کند.
مرادی اظهار کرد: تجربه چند سال گذشته نشان داده که پس از ایجاد یک موج کووید ۱۹، مدتی بعد باز هم موجی از این بیماری خواهیم داشت. امسال فاصله زمانی بیشتری میان موجهای قبلی تا بروز موج کنونی وجود داشت. به هموطنان توصیه میشود که آداب بهداشت تنفسی را رعایت کنند، از افراد در معرض خطر محافظت بیشتری کنند، از نگرانی بیمورد بپرهیزند و اخبار و توصیههای معتبر را از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت کنند. نظام دیدهبانی عفونتهای تنفسی نیز روند هر دو بیماری را بهصورت مستمر تحت نظر دارد.