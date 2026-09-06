یک فوریت لایحه حمل و نقل عمومی رایگان در تهران تصویب شد

همزمان با چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت لایحه حمل و نقل عمومی رایگان در تهران با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

جوان آنلاین: در چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، یک فوریت لایحه حمل و نقل عمومی رایگان با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

گفتنی است؛ مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵ در حاشیه صحن شورا در جمع خبرنگاران، گفت: در صورت تصویب این یک فوریت، حمل و نقل عمومی رایگان در تهران تداوم خواهد داشت و در غیر این صورت استفاده از مترو و اتوبوس بی آرتی تا ۱۹ شهریورماه رایگان خواهد بود.

پیش از این اعلام شده بود که حمل و نقل عمومی در تهران تا پایان اعلام رسمی جنگ از سوی شورای عالی امنیت ملی رایگان خواهد بود و تا زمان اعلام رسمی این موضوع، تمدید حمل و نقل رایگان هر دو ماه یکبار جهت تصویب در صحن شورا بررسی می شود.