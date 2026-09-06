جوان آنلاین: سردار سیدابوالفضل موسویپور؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت و اعمال قانون بیش از ۷۴۲ هزار فقره تخلف حادثهساز در معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و نسبت به عواقب خطرناک سرعت و سبقت غیرمجاز هشدار داد.
موسویپور با تشریح آمار تخلفات رانندگی در پایتخت اظهار کرد: از نخستین روز سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۷۴۲ هزار فقره تخلف حادثهساز در سطح شهر تهران ثبت و اعمال قانون شده است.
وی افزود: از این تعداد، بیش از ۳۴۷ هزار فقره مربوط به تخلف تجاوز از سرعت مجاز و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ فقره نیز مربوط به سبقت غیرمجاز بوده است؛ تخلفاتی که از جمله خطرناکترین عوامل بروز تصادفات و حوادث رانندگی محسوب میشوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره خطرات سرعت غیرمجاز گفت: افزایش سرعت، بهویژه در مواردی که سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت از حد مجاز بیشتر باشد، قدرت کنترل خودرو را بهشدت کاهش داده و فاصله توقف را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، بروز کوچکترین اتفاق مانند ورود ناگهانی عابر یا ترمز خودروی مقابل میتواند به تصادفی شدید منجر شود.
موسویپور همچنین درباره سبقت غیرمجاز، بهویژه در راههای دوطرفه، هشدار داد و گفت: این تخلف یکی از خطرناکترین رفتارهای رانندگی است؛ چراکه راننده با عبور از خط ممتد و ورود به مسیر مقابل، جان خود، سرنشینان و occupants خودروی روبهرو را به خطر میاندازد.
وی ادامه داد: برخوردهای رودررو در سرعتهای بالا معمولاً پیامدهای بسیار سنگینی به همراه دارد و متأسفانه برخی رانندگان چند ثانیه صبر را فدای یک سبقت غیرضروری میکنند؛ در حالی که نتیجه چنین تصمیمی میتواند آسیب یا مرگ چندین نفر باشد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نمرات منفی در نظر گرفتهشده برای این تخلفات اظهار کرد: برابر مقررات، در تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۰ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۵ نمره منفی برای خودروهای عمومی اعمال میشود.
موسویپور افزود: همچنین در تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه، ۵ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۰ نمره منفی برای خودروهای عمومی ثبت میشود که در صورت تکرار تخلفات و تکمیل نصاب نمرات منفی، گواهینامه فرد متخلف ضبط و وی از رانندگی محروم خواهد شد.
وی در پایان با تأکید بر برخورد جدی پلیس با تخلفات حادثهساز خاطرنشان کرد: از رانندگان درخواست داریم با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از سبقتهای خطرناک، جان خود، سرنشینان و سایر شهروندان را به خطر نیندازند؛ چراکه یک لحظه بیاحتیاطی میتواند پیامدهایی جبرانناپذیر به همراه داشته باشد.