کد خبر: 1377874
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۱
جامعه » اخبار كلی

ثبت ۷۴۲ هزار تخلف حادثه‌ساز در تهران/ سبقت غیرمجاز چند نمره منفی دارد؟

حادثه‌ساز رئیس پلیس راهور تهران از ثبت ۷۴۲ هزار تخلف حادثه‌ساز و ۳۴۷ هزار تجاوز از سرعت مجاز خبر داد.

جوان آنلاین:  سردار سیدابوالفضل موسوی‌پور؛ رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت و اعمال قانون بیش از ۷۴۲ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در معابر پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد و نسبت به عواقب خطرناک سرعت و سبقت غیرمجاز هشدار داد.

موسوی‌پور با تشریح آمار تخلفات رانندگی در پایتخت اظهار کرد: از نخستین روز سال ۱۴۰۵ تاکنون، بیش از ۷۴۲ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در سطح شهر تهران ثبت و اعمال قانون شده است.

وی افزود: از این تعداد، بیش از ۳۴۷ هزار فقره مربوط به تخلف تجاوز از سرعت مجاز و بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ فقره نیز مربوط به سبقت غیرمجاز بوده است؛ تخلفاتی که از جمله خطرناک‌ترین عوامل بروز تصادفات و حوادث رانندگی محسوب می‌شوند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ درباره خطرات سرعت غیرمجاز گفت: افزایش سرعت، به‌ویژه در مواردی که سرعت بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت از حد مجاز بیشتر باشد، قدرت کنترل خودرو را به‌شدت کاهش داده و فاصله توقف را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، بروز کوچک‌ترین اتفاق مانند ورود ناگهانی عابر یا ترمز خودروی مقابل می‌تواند به تصادفی شدید منجر شود.

موسوی‌پور همچنین درباره سبقت غیرمجاز، به‌ویژه در راه‌های دوطرفه، هشدار داد و گفت: این تخلف یکی از خطرناک‌ترین رفتارهای رانندگی است؛ چراکه راننده با عبور از خط ممتد و ورود به مسیر مقابل، جان خود، سرنشینان و occupants خودروی روبه‌رو را به خطر می‌اندازد.

وی ادامه داد: برخوردهای رودررو در سرعت‌های بالا معمولاً پیامدهای بسیار سنگینی به همراه دارد و متأسفانه برخی رانندگان چند ثانیه صبر را فدای یک سبقت غیرضروری می‌کنند؛ در حالی که نتیجه چنین تصمیمی می‌تواند آسیب یا مرگ چندین نفر باشد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به نمرات منفی در نظر گرفته‌شده برای این تخلفات اظهار کرد: برابر مقررات، در تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۰ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۵ نمره منفی برای خودروهای عمومی اعمال می‌شود.

موسوی‌پور افزود: همچنین در تخلف سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه، ۵ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۰ نمره منفی برای خودروهای عمومی ثبت می‌شود که در صورت تکرار تخلفات و تکمیل نصاب نمرات منفی، گواهینامه فرد متخلف ضبط و وی از رانندگی محروم خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر برخورد جدی پلیس با تخلفات حادثه‌ساز خاطرنشان کرد: از رانندگان درخواست داریم با رعایت سرعت مجاز و پرهیز از سبقت‌های خطرناک، جان خود، سرنشینان و سایر شهروندان را به خطر نیندازند؛ چراکه یک لحظه بی‌احتیاطی می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد.

برچسب ها: تخلف ، راهور ، جریمه رانندگی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۱

شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران

فرصت‌های ایستادن با شرق

چراغی که تا ابد روشن ماند

سخنگوی وزارت خارجه میلاد پیامبر رحمت را تبریک گفت

شیشه عمر ترامپ در حال شکستن

شکست چندگانه ترامپ در جنگ با ایران بعد از ۶ ماه به روایت آمریکایی‌ها

جشن میلاد پیامبر مهربانی‌ها - ۲

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

تقابل رویا‌های ترامپ و محاسبات نتانیاهو؛ غزه ابزار انتخاباتی سران آمریکا و اسرائیل

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

جنایت آمریکا در حمله به یک مراسم عروسی در شهرستان سیریک

ترامپ نمی‌داند دارد چه کار می‌کند

سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید

یک دقیقه تا مرگ

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

فایننشال تایمز: ترامپ آخرین میخ را بر تابوت نظم آمریکایی می‌کوبد

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش هزینه‌های جهانی جنگ با ایران

جهان با مقاومت موفق ایران در برابر آمریکا نفس راحت می‌کشد

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 

یادآوری ۲۰ مزیت اقتصادی به دولت 

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

قفل سخت تنگه ترامپ را به جنون رساند

امامین انقلاب و تداوم سیره وحدت‌بخش رسول الله (ص) و امام صادق (ع)

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی

اوهامات ذهنی ترامپ؛ از ادعای کنترل تنگه هرمز تا توهم تغییر نام آن

این یک توصیه اخلاقی نیست! 

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

اشباع بازار ارز با عرضه دلار

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

خون روی زمین نمی‌ماند

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
زمینه‌های تبعید رهبر شهید انقلاب اسلامی به ایرانشهر/ به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!
گفت‌وگو با خواهر شهید مسعودی/ مدعیان کمک به مردم ایران خانواده‌های بسیاری را داغدار کردند!
«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم
فرصت‌های ایستادن با شرق
همیشه با افتخار می‌گفت «من دست‌پرورده شهید رشید هستم»
«اول امریکا» در خط پایان؟!
معماری میدان توپخانه از وحدت در قاجار تا آشوب در پهلوی
نقشه‌راه ایران برای عبور از شرایط پیش‌رو 
کارآگاه نادری چگونه نقشه قتل پیرمرد ثروتمند را رمزگشایی کرد؟
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ سرداری که بسیجی‌وار به شهادت رسید
شهادت، پاداش وطن دوستی دختر موشکی ایران
خون روی زمین نمی‌ماند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار