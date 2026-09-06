چمران: ضرورتی برای رایگان ماندن بلیت مترو و اتوبوس وجود ندارد

جوان آنلاین: مهدی چمران در حاشیه جلسه ۴۲۹ شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معیار تداوم طرح، شرایط موجود در تهران است اما در صورت تصویب این طرح، روند رایگان بودن حمل‌ونقل عمومی ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوالی درباره اخبار متناقض بازگشایی مدارس در پایتخت با توجه به تنش های منطقه ای تاکید کرد: با توجه به اینکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری عملی نشده، بازگشایی مدارس بر عهده وزارت آموزش و پرورش است و وزیر نیز اعلام کرده که مدارس به موقع بازگشایی می‌شود.

چمران همچنین درباره تعبیه پناهگاه‌های مناسب برای مدارس، ادامه داد: بر اساس آنچه رئیس سازمان مدیریت بحران اعلام کرد، باید پناهگاه‌های مدارس بازسازی شوند و وزارت آموزش و پرورش باید خود دست به کار شود. شهرداری نیز در مواردی که ضرورت خاصی وجود دارد وارد عمل می‌شود و ما در طرح خود شهرداری را مجاز به این اقدام اعلام کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه مجلس درباره طرح مدیریت یکپارچه شهری از شورای شهر تهران نظر خواسته است، نیز گفت: ما نظر خود را به صورت مفصل اعلام کردیم اما هنوز خبری از این موضوع نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره تامین اعتبار لازم ۶ ماه گذشته که مترو و اتوبوس به صورت رایگان خدمات رسانی کردند، هم گفت: برای تامین چند همت اعتبار حمل‌ونقل رایگان باید خیلی به خودمان فشار وارد کنیم و این اعتبار به سادگی قابل جبران نیست. من نظر شخصی خودم را اعلام نمی‌کنم و تمام اعضای شورا باید در صحن در این خصوص نظر بدهند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات شهردار تهران مبنی بر کنترل قیمت ۱۷ کالای اساسی در ماه‌های آینده توسط شهرداری، گفت: اگر این موضوع عملیاتی شود، بسیار خوب است؛ اما به شرطی که به وظایف اصلی شهرداری خدشه‌ای وارد نشود. مواردی که نیاز به مصوبه داشته باشد نیز باید در شورا مطرح شود.

چمران درباره دستور جلسه امروز هم افزود: گزارش محله‌گردی از یکی از محلات منطقه ۱۵ ارائه خواهد شد و طرح الزام شهرداری به ساخت پناهگاه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تشکیل یک قرارگاه برای باغات کن و همچنین بررسی تعدادی پرونده باغات از دیگر موضوعات جلسه امروز شورای شهر تهران است.