جوان آنلاین: صکر حسن عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد، نیروهای حشد شعبی به مثابه ضامن حاکمیت کشور هستند و هرگز اجازه نخواهیم داد به جایگاه آنها خدشه ای وارد شود.

وی اضافه کرد: فداکاری های نیروهای حشد شعبی در برابر تروریست ها بخشی از تاریخ عراق به شمار می رود. حشد شعبی کی نهاد رسمی و قانونی است که باید از آن محافظت شده و از نقش آفرینی این نیروها در حمایت از کشور حمایت شود.

صکر حسن بیان کرد: نباید اجازه داد نقشه های تضعیف یا کاهش نقش آفرینی نیروهای حشد شعبی در ساختار امنیتی عراق نتیجه دهد. محافظت از این نیروها محافظت از حاکمیت و امنیت عراق است. هر گونه بحث و جدل درباره این نهاد باید به دور از فشارهای خارجی انجام شود.

لازم به ذکر است که با توجه به نقش پر رنگ نیروهای حشد شعبی در مقابله با عناصر تروریست در عراق و بقایای تشکیلات داعش، آمریکا و جریان های وابسته به شدت به دنبال انحلال این نهاد رسمی هستند.