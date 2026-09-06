جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در اظهاراتی دخالت آمیز نوشت: آنچه در اسپانیا اتفاق می‌افتد بسیار غم‌انگیز است؛ زیرا این کشور هیچ کنترلی بر مرزهای خود ندارد.

اسپانیا از معدود کشورهای اروپایی بود که در جریان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، از همکاری در عملیات نظامی علیه تهران خودداری کرد. دولت پدرو سانچز ضمن محکوم کردن حملات، آن را اقدامی خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل توصیف و اعلام کرد پایگاه‌های نظامی مشترک آمریکا و اسپانیا در روتا و مورن برای عملیات علیه ایران در اختیار نیروهای آمریکایی قرار نخواهد گرفت. در پی این تصمیم، شماری از هواپیماهای آمریکایی از این پایگاه‌ها خارج شدند.

موضع مادرید به اختلاف کم‌سابقه با واشنگتن انجامید؛ به‌ویژه آنکه دولت اسپانیا تأکید کرد توافق‌های دوجانبه درباره پایگاه‌های نظامی، اجازه استفاده از آنها برای عملیات تهاجمی علیه ایران را نمی‌دهد. اسپانیا همچنین بر راه‌حل دیپلماتیک و رعایت منشور سازمان ملل تأکید کرد و در برابر فشار آمریکا برای مشارکت بیشتر در جنگ مقاومت نشان داد. این موضع، شکاف میان اعضای اروپایی ناتو درباره نحوه برخورد با جنگ ایران را آشکار کرد و باعث افزایش تنش میان مادرید و واشنگتن شد.