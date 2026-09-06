علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش گفت: مدارس دولتی حق دریافت وجه هنگام ثبت‌نام را ندارند و مدارس غیردولتی نیز تنها مجاز به دریافت شهریه مصوب هستند.

جوان آنلاین: علیرضا کاظمی با اشاره به روند ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در ثبت‌نام مدارس دولتی و غیردولتی باید چارچوب‌ها و ضوابط قانونی به‌طور کامل رعایت شود.

به گزارش مهر، وی افزود: مدارس غیردولتی فقط مجاز به دریافت شهریه آموزشی مصوب هستند و باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، در صورت امکان شهریه را به‌صورت اقساطی، از جمله در پنج یا ۱۰ قسط، دریافت کنند و حتی‌المقدور تخفیف‌هایی نیز برای خانواده‌ها در نظر بگیرند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین تأکید کرد: هیچ مدرسه غیردولتی حق ندارد فعالیت‌های فوق‌برنامه، از جمله کلاس‌های تقویتی، اردوها یا سایر برنامه‌های جانبی را به خانواده‌ها تحمیل کند و استفاده از این خدمات باید کاملاً اختیاری باشد.

کاظمی درباره مدارس دولتی نیز گفت: به همه مدیران مدارس تأکید کرده‌ایم که هیچ مدیری حق ندارد هنگام ثبت‌نام از مردم شهریه یا وجهی دریافت کند.