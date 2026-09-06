یک دیپلمات ارشد روسیه به بروکسل درباره قطع کامل واردات گاز روسیه هشدار داد و گفت اتحادیه اروپا از این اقدام پشیمان خواهد شد.

جوان آنلاین: الکساندر گروشکو، معاون وزیر خارجه روسیه به ریانووستی گفت: اتحادیه اروپا پس از اجرایی شدن کامل ممنوعیت واردات گاز روسیه، به دشواری شرایط خود بدون منابع انرژی این کشور پی خواهد برد.

وی تأکید کرد گاز در سطح جهانی تقاضای بالایی دارد و روسیه نیز روابط تجاری بسیار خوبی با بسیاری از کشورها حفظ کرده است.

از زمان آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، سهم گاز روسیه از واردات گاز اتحادیه اروپا از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۵ رسید. با این حال، قطع کامل گاز روسیه هنوز رخ نداده و برخی کشورهای اروپایی همچنان از گاز خط لوله و ال‌ان‌جی روسیه استفاده می‌کنند.

اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ روند حذف تدریجی گاز روسیه را به قانون الزام‌آور تبدیل کرد. بر اساس مقررات جدید، واردات ال‌ان‌جی روسیه تا پایان ۲۰۲۶ متوقف می‌شود و واردات گاز روسیه از طریق خط لوله نیز حداکثر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۷ ممنوع خواهد شد؛ در شرایط استثنایی، برخی کشورها می‌توانند مهلت کوتاهی دریافت کنند، اما پس از اول نوامبر ۲۰۲۷ دیگر واردات گاز روسیه مجاز نخواهد بود.

قطع واردات گاز از روسیه به افزایش قیمت انرژی در اروپا منجر شده و به تورم و کاهش رشد اقتصادی کشورها دامن زده است.