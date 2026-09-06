بولتون: هگست توانایی تصدی وزارت جنگ‌ آمریکا را ندارد

جوان آنلاین: جان بولتون، مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید، در مصاحبه ای با ام اس نو اعلام کرد که پیت هگست (وزیر جنگ آمریکا) برای تصدی «سخنگوی پنتاگون» درخواستی را به ترامپ داده بود؛ پستی که با توجه به سوابقش، گزینه بسیار مناسبی برای او محسوب می‌شد.

مشاور امنیت ملی پیشین کاخ سفید سپس اضافه کرد: اما کاری که الان به او سپرده شده بسیار فراتر از توان و حد توانایی‌های اوست. موضوعاتی وجود دارد که وی به آن ها نپرداخته است؛ موضوع تسلیحات هسته ای روسیه در مقایسه با ما و موضوع مشابهی در خصوص چین. این ها راهبردی های کلانی هستند که وزیر جنگ باید نگران آن ها باید.

جان بولتون افزود: اما نشانه ای مبنی بر این نگرانی ها از سوی پیت هگست مشهود نیست.