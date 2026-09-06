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تاریخ انتشار: ۱۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳
ورزش » ساير
هفته ششم لیگ بیست‌وششم؛

دوئل ۶‌ امتیازی استقلال به اراک رسید

5 هفته ششم لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری چهار دیدار در حالی پیگیری می شود که استقلال برای حفظ جایگاهش در جمع مدعیان میهمان آلومینیوم است، سپاهان هم به دنبال جبران امتیاز خواهد بود.

جوان آنلاین: رقابت‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران پس از برگزاری دیدار روز گذشته تراکتور و گل‌گهر سیرجان، امروز یکشنبه ۱۵ شهریور با انجام چهار مسابقه ادامه پیدا می‌کند. در شرایطی که تراکتور با وجود نتیجه دیروز در صدر جدول قرار دارد، استقلال و آلومینیوم هر کدام ۱۱ امتیاز دارند و پرسپولیس با ۱۰ امتیاز در تعقیب آنهاست. سپاهان، فجر سپاسی و گل‌گهر نیز هفت امتیازی هستند و کوچک‌ترین لغزش در بالای جدول می‌تواند فاصله مدعیان را تغییر دهد.

در سوی دیگر جدول، چادرملو با دو امتیاز قعرنشین است و استقلال خوزستان با سه امتیاز در رده هفدهم قرار دارد. صنعت نفت، مس شهر بابک، نساجی و ملوان نیز چهار امتیازی هستند و همین نزدیکی امتیازات باعث شده چهار مسابقه امروز برای تیم‌های پایین جدول اهمیت مضاعفی داشته باشد.

جدال پیکان و نفت برای فاصله از پایین جدول

پیکان با پنج امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته و در شرایطی میزبان صنعت نفت آبادان است که هفته گذشته مقابل ذوب‌آهن یک بر صفر شکست خورد. شاگردان ساکت الهامی تاکنون یک پیروزی، دو تساوی و دو شکست داشته‌اند و حالا در خانه به دنبال بازگشت به مسیر امتیازگیری هستند. فاصله کم پیکان با تیم‌های پایین جدول باعث شده از دست دادن امتیاز در این مسابقه، موقعیت آنها را در ادامه فصل با خطر مواجه کند. برنامه بازی نیز ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه پاس تهران تعیین شده است.

صنعت نفت نیز با چهار امتیاز در رده چهاردهم قرار دارد، اما هنوز در حسرت نخستین پیروزی فصل است. تیم محمد نوری هفته گذشته برابر سپاهان به تساوی بدون گل رسید و سرمربی آبادانی‌ها نیز پس از آن مسابقه تأکید کرد که از نتیجه رضایت ندارد و تیمش می‌توانست برنده شود. صنعت نفت در حالی به تهران آمده که چهار تساوی و یک شکست در کارنامه دارد و کسب سه امتیاز می‌تواند این تیم را چند پله در جدول بالا ببرد.

نویدکیا به دنبال جبران

سپاهان با هفت امتیاز در رده پنجم قرار دار که با توجه به انتظارات از این تیم و فاصله چهار امتیازی با استقلال و آلومینیوم چندان رضایت‌بخش نیست. طلایی‌پوشان در هفته پنجم برابر صنعت نفت متوقف شدند و محرم نویدکیا پس از آن مسابقه نیز از عملکرد تیمش و به‌خصوص بازیکنان شاخص انتظار بیشتری داشت. سپاهان حالا در ورزشگاه نقش جهان فرصتی مناسب برای بازگشت به جمع مدعیان دارد و از دست دادن امتیاز برابر تیمی از پایین جدول می‌تواند فاصله این تیم با صدر را بیشتر کند.

استقلال خوزستان با سه امتیاز در رده هفدهم ایستاده و هنوز طعم پیروزی را نچشیده است. این تیم در پنج مسابقه دو شکست و سه تساوی داشته و هفته گذشته برابر چادرملو نیز به تساوی یک بر یک رضایت داد. در واقع شاگردان امیر خلیفه‌اصل برای فرار از انتهای جدول به امتیاز نیاز مبرمی دارند، اما مأموریت آنها در نقش جهان آسان نیست؛ چرا که سپاهان نیز پس از چند نتیجه نه‌چندان مطلوب، برای جبران فاصله خود با تیم‌های بالای جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد.

چادرملو در پایان هفته پنجم با دو امتیاز در قعر جدول قرار دارد و هنوز موفق به کسب نخستین برد فصل نشده است. این تیم در هفته گذشته در اهواز برابر استقلال خوزستان به تساوی یک بر یک رسید تا اگرچه از شکست فرار کند، اما همچنان در آخرین رتبه باقی بماند. شاگردان سعید اخباری اکنون در خانه باید برابر شمس‌آذری قرار بگیرند که تنها سه امتیاز بیشتر دارد و همین مسئله اهمیت بازی را برای هر دو طرف افزایش داده است.

شمس‌آذر با پنج امتیاز در رده یازدهم ایستاده و در هفته گذشته موفق شد مقابل تراکتور صدرنشین به تساوی بدون گل برسد. با این حال، وحید رضایی برای بازی یزد با مشکل غیبت چند بازیکن مواجه است و چهار بازیکن این تیم از جمله کیانوش معظمی، مهدی ممی‌زاده و محمدرضا رضایی در اختیار کادر فنی نخواهند بود. مسابقه چادرملو و شمس‌آذر علاوه بر اهمیت جدولی، تحت شرایط خاصی برگزار می‌شود و طبق اعلام سازمان لیگ، تنها بانوان اجازه حضور در ورزشگاه را خواهند داشت.

دوئل شش امتیازی در اراک

بدون تردید مهم‌ترین بازی روز یکشنبه در اراک برگزار می‌شود؛ جایی که آلومینیوم ۱۱ امتیازی از استقلال ۱۱ امتیازی میزبانی می‌کند. آلومینیوم به لطف تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار دارد، اما هر دو تیم هنوز شکست نخورده‌اند و نتیجه این مسابقه می‌تواند یکی از آنها را در تعقیب جدی تراکتور نگه دارد. شاگردان پیروز قربانی هفته گذشته با دو گل از سد گل‌گهر گذشتند و نشان دادند شروع درخشان آنها اتفاقی نبوده است.

آلومینیوم در ۵هفته ابتدایی ۸گل زده و ۳ گل دریافت کرده و نکته جالب درباره عملکردش این است که هر سه پیروزی این تیم در بازی‌های خارج از خانه به دست آمده است. در مقابل، استقلال پس از چهار پیروزی متوالی، دربی ۱۰۷ را با تساوی یک بر یک برابر پرسپولیس به پایان رساند و برای بازگشت به مسیر پیروزی به اراک آمده است. استقلال همچنین در ۱۱ تقابل قبلی خود با آلومینیوم هرگز شکست نخورده و شش پیروزی و پنج تساوی در کارنامه دارد؛ آماری که البته نمی‌تواند تضمینی برای تکرار نتیجه‌های گذشته باشد.

این مسابقه از نظر شرایط دو تیم یکی از متفاوت‌ترین بازی‌های هفته است. آلومینیوم می‌تواند با پیروزی به روند شکست‌ناپذیری خود ادامه دهد و استقلال نیز با سه امتیاز، هم جایگاه دومی خود را تثبیت می‌کند و هم فشار را بر تراکتور صدرنشین افزایش خواهد داد. در مقابل، هر نتیجه‌ای جز پیروزی برای یکی از این دو تیم ممکن است فرصت مناسبی برای سایر مدعیان بالای جدول ایجاد کند.

چهار دیدار امروز در شرایطی برگزار می‌شود که فاصله امتیازی در بخش بالایی جدول بسیار کم است و در پایین جدول نیز چند تیم در فاصله یک یا دو امتیازی از یکدیگر قرار دارند. به همین دلیل، نتایج روز یکشنبه می‌تواند هم معادلات رقابت برای صدر را تغییر دهد و هم شکل جدول در منطقه سقوط را دستخوش تغییر کند. برنامه مسابقات روز یکشنبه به این شرح است: پیکان - صنعت نفت ساعت ۱۸:۴۵، سپاهان - استقلال خوزستان، چادرملو - شمس‌آذر و آلومینیوم - استقلال هر سه ساعت ۱۹.

برچسب ها: لیگ ، لیگ برتر ، فوتبال
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