انتخاب مدیرعامل استقلال نهایی شد

جوان آنلاین: پروسه طولانی معرفی مدیرعامل استقلال وارد فاز نهایی شده است. بر اساس آخرین اطلاعات واصله مصطفی متدین، عضو جدیدالورود هیئتمدیره استقلال که مدیریت شرکت توسعه صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیجفارس را هم به عهده دارد، مدیرعامل آینده آبیهاست و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، این چهره بر صندلی مدیرعاملی باشگاه تکیه خواهد زد.
به گزارش ایسنا، طبق شنیدهها احتمالاً معرفی مدیرعامل به بعد از برگزاری مجمع داغ هلدینگ خلیجفارس در ۲۵ شهریور که قرار است تکلیف محمد شریعتمداری در رأس هلدینگ خلیجفارس را مشخص کند، موکول میشود. البته تجربه نشان داده احتمال تغییر در چنین تصمیماتی تا لحظات آخر وجود دارد.