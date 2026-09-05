جوان آنلاین: تلگراف در وصف این مراسم عروسی که با تجاوز آمریکا به عزا بدل شد، نوشت: مهمانان این مراسم عروسی با لباسهای محلی دستدوز و حنای تازه روی انگشتانشان جمع شده بودند که بمب از یک هواپیمای جنگی آمریکایی شروع به فرود آمدن کرد، اما ناگهان شادی مردم در این جشن حدود ساعت ۹ شب متوقف شد؛ درست زمانی که سقف خانه در اثر نیروی یک بمب ۵۰۰ کیلوگرمی هدایتشونده دقیق آمریکایی فرو ریخت.
به گزارش ایسنا، یکی از همسایهها که همسرش در عروسی بود، به تلگراف گفت: میتوانست صدای موسیقی را که در خانه بغلی پخش میشد، هنگام تماشای تلویزیون بشنود. او گفت که سپس صدای انفجار بزرگی را شنیدم، آن را مانند زلزله احساس کردم و پس از آن تنها چیزی که میشنیدم فریاد زنان و کودکان بود. دویدم و دیدم که بسیاری از آنها روی زمین افتادهاند و خون از تن و بدن آنها میرود.
تلگراف طبق تصاویر منتشر شده، نوشت: بمب آمریکایی، گودالی به عرض یکونیم متر در وسط اتاق پذیرایی ایجاد کرد. میوه و شیرینیهایی که برای جشن چیده شده بودند، در میان گرد و غبار و آوار غلتیدند. این روزنامه مدعی است که این چهارمین باری است که یک موشک یا بمب آمریکایی به یک هدف غیرنظامی برخورد میکند و خسارات قابل توجه یا تلفات بالا به بار میآورد و این حمله منجر به درخواستهایی برای تحقیقات بینالمللی شده است.
این روزنامه در حالی مدعی است که برای چهارمین بار موشک یا بمب آمریکایی به یک هدف غیرنظامی اصابت کرده که طی دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بارها و بارها اهداف غیرنظامی مورد هدف این دو رژیم قرار گرفتهاند.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا درحالی که شواهد جنایت کشورش روشن و واضح است، روز پنجشنبه هفته گذشته طی یک نشست خبری ادعا کرد: ما در حال بررسی این مسئله هستیم.
به گزارش ایسنا، عروسی مریم ملاحی بود و داماد، ضیاءالدین نام داشت. خوشبختانه آنها زنده ماندند، اما فهرست شهدای این جنایت، سندی آشکار از مظلومیت و بیدفاعی غیرنظامیانی است که در محفل شادمانی و در حریم خانه خود آماج تجاوز قرار گرفتند؛ شهید امیرعلی کریمی (۴ ساله)، شهید محمد ملاحی (۱۶ ساله)، شهیده کلثوم ملاحی نژندنیا (۴۳ ساله) و شهیده زرخاتون طاهری (۵۰ ساله).
تشییعکنندگان روز پنجشنبه با در دست داشتن تمثال مبارک شهدا و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، پیکرهای مطهر را از بلوار ورودی شهر تا گلزار شهدای کوهستک بدرقه کردند. طنین فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «هیهات منا الذله» در کنار نوای حزنانگیز عزاداری بومی ساحلنشینان جنوب، پاسخی کوبنده و دندانشکن به مدعیان حقوق بشر و متجاوزان به حریم امن این مرز و بوم بود.
تلگراف در ادامه این گزارش نوشت: به گفتهی اهالی محل که بچهها را میشناختند، از صبح سهشنبه با بهترین لباسهایشان منتظر شروع جشن بودند. امیرعلی به همراه خواهرش کیانا، ۱۴ ساله و دیگر فرزندان خانواده آمده بود. قرار بود مادرش پس از مراسم به آنها بپیوندد. بستگان میگویند کیانا به شدت مجروح شده و در بیمارستان میناب بستری است. امیرعلی کوچکترین فرزند خانواده کریمی بود و قرار بود در پاییز به پیشدبستانی برود. طبق رسم محلی، خانواده ملاحی جشن زنانه را در خانه خودشان برگزار کرده بودند. مردان در خانه پسرعموی پدر عروس بودند؛ نوعی مراسم عروسی سنتی از آن نوعی که این خانوادههای ساحلی همیشه برگزار میکنند.
همسایهای که هنگام تماشای تلویزیون صدای سقوط بمب را شنیده بود، گفت: برای جستوجوی هر کسی که زیر آوار مانده بود، به سرعت به آنجا رفتم، اما گرد و غبار و تاریکی تقریبا دیدن را غیرممکن کرده بود. همسرم تمام روز میلرزید.
تلگراف در پایان این گزارش افزود: این بمب یکی از بمبهای متعددی بود که در موجی از حملات آمریکا علیه ایران پرتاب شد. کارشناسان تسلیحاتی که تصاویر و ویدیوهای پس از حادثه را بررسی کردند، گفتند که این عروسی بهطور قطع مستقیما توسط یک مهمات آمریکایی مورد اصابت قرار گرفته است. همچنین، بمبی که پرتاب شد، به عنوان یک JSOW - سلاح مشترک AGM-۱۵۴ - یک بمب هدایتشونده دقیق به جای یک موشک با موتور راکتی شناسایی شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز با انتشار اسناد و تحلیلهای فنی از بقایای پرتابههای بهکاررفته در حمله آمریکا به مراسم عروسی در بندرکوهستک سیریک، تاکید کرد: هویت تسلیحات مورد استفاده متعلق به ارتش ایالات متحده آمریکا و ساخت کمپانی آمریکایی «ریتون» است.