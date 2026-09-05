سارق سابقه‌دار معروف به «مارمولک» پس از آزادی از زندان تنها ۲۴ ساعت دوام آورد و دوباره سرقت‌های سریالی خود را از فروشندگان گوشی‌های گرانقیمت آغاز کرد؛ متهم با پرداخت بیعانه، فروشندگان آیفون را به محل قرار می‌کشاند و پس از گرفتن گوشی به بهانه بررسی، با تهدید چاقو تلفن همراه و حتی کارتن آن را می‌ربود. خالکوبی یک گل سرخ روی دست راست این سارق سرنخی بود که در نهایت به شناسایی و دستگیری او انجامید.

جوان آنلاین: چندی قبل پسر جوانی سراسیمه به اداره پلیس تهران رفت و از یک سارق خشن به اتهام سرقت گوشی آیفون ۱۶ خود شکایت کرد. او مدعی بود فردی که با ترفند خرید گوشی و پرداخت بیعانه او را به محل قرار کشانده بود، با تهدید چاقو تلفن همراهش را به سرقت برده‌است.

شاکی در توضیح ماجرا به مأموران گفت: «چند روز بود تصمیم گرفته بودم گوشی آیفونم را بفروشم و یک مدل بالاتر بخرم. به همین دلیل آگهی فروش گوشی‌ام را در فضای مجازی منتشر کردم. چند نفر برای خرید تماس گرفتند، اما بر سر قیمت به توافق نرسیدیم تا اینکه پسر جوانی خودش را محمد معرفی کرد و با من تماس گرفت. او قبول کرد گوشی را به همان مبلغی که آگهی کرده بودم بخرد و حتی مبلغی را به عنوان بیعانه به حسابم واریز کرد. تصور نمی‌کردم این بیعانه بخشی از یک نقشه برای سرقت باشد.» وی ادامه داد: «بعد از واریز بیعانه، با من تماس گرفت و برای تحویل گوشی در یکی از خیابان‌های تهران قرار گذاشت. قرار شد گوشی را ببیند و بعد از بررسی، بقیه مبلغ را به حسابم واریز کند. من هم به همین دلیل کارتن گوشی را با خودم سر قرار بردم.»

شاکی در ادامه گفت: «وقتی به محل قرار رسیدم، محمد با موتورسیکلت آمد. رسید واریز بیعانه را به من نشان داد و خودش را معرفی کرد. بعد گوشی را به بهانه اینکه می‌خواهد آن را بررسی کند از من گرفت، اما ناگهان چاقویی زیر گلویم گذاشت و با تهدید، کارتن گوشی را هم از من گرفت و با موتورسیکلت فرار کرد. چند لحظه مات و مبهوت مانده‌بودم تا اینکه با فریاد از مردم درخواست کمک کردم، اما سارق از محل فرار کرده بود.»

با ثبت این شکایت، پرونده به دستور بازپرس دادسرا در اختیار مأموران پلیس قرار گرفت و تحقیقات برای شناسایی سارق آغاز شد.

شکایت‌های مشابه

مأموران در نخستین مرحله از تحقیقات با چند شکایت مشابه روبه‌رو شدند. بررسی اظهارات مالباختگان نشان می‌داد همگی تلفن‌های همراه گرانقیمت خود را برای فروش در فضای مجازی آگهی کرده بودند و متهم نیز با همان شگرد با آنها تماس گرفته و پس از پرداخت مبلغی به عنوان بیعانه، برای تحویل گوشی قرار گذاشته بود.

سارق پس از حضور در محل قرار، گوشی را به بهانه بررسی از فروشنده می‌گرفت و در فرصتی مناسب با تهدید چاقو، تلفن همراه و حتی کارتن آن را سرقت کرده و با موتورسیکلت متواری می‌شد.

در ادامه تحقیقات، مأموران متوجه شدند سارق یک نشانه خاص روی دست راست خود دارد. وقتی تصاویر و مشخصات متهم در اختیار مالباختگان قرار گرفت، همه آنها اعلام کردند روی دست راست سارق خالکوبی یک گل سرخ وجود داشته است.

سرنخ از میان کارتن‌خواب‌ها

در حالی که هر روز بر تعداد شاکیان افزوده می‌شد، مأموران حساب‌های بانکی مورد استفاده برای واریز بیعانه را مورد بررسی قرار دادند. تحقیقات نشان داد حساب‌ها متعلق به افراد معتاد و کارتن‌خواب بوده و متهم کارت‌های بانکی آنها را در ازای پرداخت مبالغی خریداری کرده است.

صاحبان حساب‌ها نیز در تحقیقات مدعی شدند خریدار کارت‌های بانکی خود را نمی‌شناسند. با این حال یکی از افرادی که کارت بانکی خود را به متهم فروخته بود، سرنخ مهمی در اختیار پلیس قرار داد.

این مرد گفت متهم را از دوران زندان می‌شناسد و در میان سارقان سابقه‌دار با نام مستعار «حمید مارمولک» شناخته می‌شده‌است. او توضیح داد: «مدتی قبل که از زندان آزاد شده بودم، برای خرید کارت بانکی به پاتوق معتادان رفتم. آنجا فردی برای خرید کارت به سراغم آمد و کارت مرا خرید. من او را از قبل می‌شناختم، اما او تصور نمی‌کرد که من هم او را می‌شناسم.»

اعتراف به سرقت‌های سریالی

با به دست آمدن این سرنخ، مأموران به سراغ پرونده سارقان سابقه‌دار رفتند و پس از بررسی‌های تخصصی، هویت متهم را شناسایی کردند. متهم پس از مدتی تحت تعقیب قرار گرفت و سرانجام بازداشت شد.

متهم در نخستین بازجویی‌ها منکر سرقت‌های خشن بود و تلاش می‌کرد خود را بی‌گناه نشان دهد، اما وقتی چند نفر از مالباختگان او را از روی خالکوبی گل سرخ روی دست راستش شناسایی کردند، راهی جز اعتراف نداشت.

او سرانجام به سرقت‌های سریالی گوشی‌های گرانقیمت با همین شگرد اعتراف کرد.

تحقیقات از متهم برای شناسایی سایر مالباختگان و بررسی احتمال ارتکاب سرقت‌های بیشتر ادامه دارد.

گفت‌وگو با متهم | ۲۴ ساعت پس از آزادی

حمید، معروف به «مارمولک»، سارق سابقه‌داری است که مدعی شده تنها ۲۴ ساعت پس از آزادی از زندان، بار دیگر سرقت‌های سریالی خود را آغاز کرده‌است.

حمید، چه شد که سارق شدی؟

سال‌ها قبل وقتی برای نخستین‌بار زندانی شدم، از طریق هم‌سلولی‌هایم که سارق بودند با شیوه‌های مختلف سرقت آشنا شدم. وقتی از زندان آزاد شدم، سراغ سرقت رفتم و این کار را ادامه دادم.

بار اول به چه جرمی به زندان افتادی؟

به خاطر درگیری با چند نفر زندانی شدم. اختلافمان جنبه ناموسی داشت.

بیشتر توضیح می‌دهی؟

به دختری به نام شیرین علاقه داشتم و قصد داشتم با او ازدواج کنم، اما متوجه شدم چند نفری که با آنها اختلاف داشتم، برای او مزاحمت ایجاد کرده‌اند. این موضوع برایم قابل تحمل نبود و به همین دلیل سراغشان رفتم. با چاقو به آنها حمله کردم و تا جایی که توان داشتم کتکشان زدم. بعد از شکایت آنها، دستگیر و زندانی شدم.

چه اختلافی با آنها داشتی؟

از وقتی یادم می‌آید اهل دعوا بودم. همیشه دوست داشتم شاخ محل باشم و بین دوستانم هم به «حمید مارمولک» معروف بودم. چون در دعوا‌ها مثل مارمولک از زیر دست‌وپا فرار می‌کردم و ضربه‌ام را می‌زدم. آن افرادی هم که برای دختر مورد علاقه‌ام مزاحمت ایجاد کرده بودند، با من رقابت داشتند و همین موضوع باعث درگیری شد.

درباره شیوه و شگرد سرقت‌هایت توضیح بده.

من همیشه سارق تک‌رو بوده‌ام و اصلاً دوست ندارم با کسی شریک باشم. آخرین بار که از زندان آزاد شدم، فقط ۲۴ ساعت بعد دوباره سرقت را شروع کردم. معمولاً در فضای مجازی دنبال آگهی فروش گوشی‌های آیفون مدل ۱۴ به بالا می‌گشتم. برای اینکه اعتماد فروشنده را جلب کنم، مبلغی به عنوان بیعانه برایش واریز می‌کردم و از او می‌خواستم گوشی و کارتن آن را برای تحویل به محل قرار بیاورد. بعد از اینکه سر قرار می‌رسید، با تهدید چاقو گوشی را سرقت می‌کردم.

چرا گوشی‌های آیفون مدل بالا را انتخاب می‌کردی؟

باید گوشی‌ای سرقت می‌کردم که ارزش بالایی داشته باشد. معمولاً کد رجیستری گوشی‌ها را نداشتم و به همین دلیل مجبور بودم گوشی را با قیمت پایین‌تری به مالخر بفروشم؛ بنابراین سراغ گوشی‌های گران‌قیمت می‌رفتم.

حرف آخرت چیست؟

پشیمانم، اما احساس می‌کنم کار دیگری از دستم ساخته نیست.