سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج، از وقوع حریق یک دستگاه تانکر حامل مواد سوختی در مسیر پلیس‌راه همدان ـ سنندج خبر داد.

جوان آنلاین: مرتضی کرمی روز شنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: در پی این حادثه، چندین اکیپ آتش‌نشانی سنندج برای مهار آتش و جلوگیری از گسترش آن به محل اعزام شدند.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این حادثه دقایقی پیش رخ داده و بلافاصله پس از اطلاع‌رسانی، چندین اکیپ عملیاتی آتش‌نشانی از نقاط مختلف شهر سنندج به محل حادثه اعزام شدند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج ادامه داد: با توجه به سوختی بودن محموله تانکر، عملیات اطفای حریق با حساسیت ویژه در حال انجام است و نیرو‌های آتش‌نشانی تلاش می‌کنند ضمن مهار شعله‌ها، از سرایت آتش و بروز حوادث ثانویه جلوگیری کنند.

کرمی گفت: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع حادثه، میزان خسارت احتمالی و وضعیت سرنشینان و همچنین روند عملیات اطفای حریق، پس از اعلام رسمی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج اطلاع‌رسانی خواهد شد.