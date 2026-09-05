جوان آنلاین: پالتیکو عصر شنبه با انتشار این گزارش نوشت: رویگردانی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از ناتو ماه گذشته در آبهای ایسلند به ثمر نشست. نیروهای ناتو در آنجا گرد هم آمدند تا شکار زیردریاییهای روسی را تمرین کنند و هواپیماهای نظارتی آلمانی را برای گشتزنی در امواج در کنار کشتیهای جنگی کانادایی و جتهای جنگنده بلژیکی به کار گرفتند، اما برای اولین بار از زمان آغاز این رزمایش سالانه چند دههای، هیچ کشتی یا هواپیمای آمریکایی به آن ملحق نشد.
به گزارش ایسنا، این نشریه آمریکایی ادعا کرد: نیروهای ناتو به رهبری یک فرمانده فرانسوی قصد داشتند به خود و روسیه ثابت کنند که میتوانند بدون رهبری آمریکا از اروپا محافظت کنند.
یوناس آلانسون، وزیر دفاع ایسلند در مصاحبهای گفت: ما شاهد افزایش حضور اروپا و کانادا هستیم و این را به معنای واقعی کلمه اینجا در ایسلند میبینیم.
پالتیکو در ادامه نوشت: غیبت کشتیها یا هواپیماهای آمریکایی برای چنین رزمایشی که ایالات متحده دهههاست رهبری آن را بر عهده دارد، قابل توجه است و در حالیکه آمریکاییها به طور کامل ناپدید نشدهاند، سایر متحدان ناتو نقش برجستهتری ایفا میکنند.
یک مقام ارشد ناتو بدون افشای نام خود ادعا کرد: برای ناتو و روسیه، این واقعا یک حد فاصل است. برای روسها، اگر بتوانند دسترسی به آن شکاف را کنترل کنند و زیردریاییهای خود را به آن طرف آن ببرند، آنگاه میتوانند آزادانه بر اقیانوس اطلس تسلط داشته باشند و پایگاههای هر دو طرف اقیانوس اطلس را در معرض خطر قرار دهند.
منطقه قطب شمال سال گذشته زمانی که ترامپ تهدید به خرید یا تصرف گرینلند، یک منطقه خودمختار دانمارکی و متحد قابل اعتماد ناتو کرد، در کانون توجه قرار گرفت.
پنتاگون و کاخ سفید هنوز درباره این گزارش پالتیکو اظهار نظر نکردهاند.