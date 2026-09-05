فراخوان ایران برای اتحاد علمای دینی علیه ظلم و تجاوز

جوان آنلاین: از سفارت ایران در مسکو، کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه و حجتالاسلام والمسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این اجلاس برگزار شد، سخنرانی و مواضع کشورمان را بیان کردند.
سفیر ایران در روسیه همچنین، بخشی از پیام حجتالاسلام و المسلمین محمد مهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به این اجلاس را قرائت و اصل این پیام را به رئیس اداره دینی مسلمانان سنپترزبورگ تقدیم کرد.
زمان همپیمانی مسلمانان و آزادگان جهان برای حمایت عملی از فلسطین فرارسیده است
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنانی در این اجلاس گفت: زمان آن فرا رسیده است که از امت اسلامی، آزادگان جهان و کشورهای متحد با حاکمان و علمایشان بخواهیم که برای حمایت عملی از فلسطینیان همپیمان شوند و تأکید کنند که این مساله اولویت نخست جهان است.
حجتالاسلام و المسلمین شهریاری با بیان اینکه ارزشهای اخلاقی در جهان با چالشهای گستردهای مواجه شده است، در این زمینه سلب حقوق فلسطینیان و ظلم و تعدی رژیم غاصب صهیونیستی به آنها را مصداقی از این وضعیت دانست.
وی تصریح کرد: رژیم غاصب، اقدام به کشتار بیگناهان از کودکان و زنان را «جنگ عادلانه» نامیده و دفاع از حقوق بشر را «تروریسم» خوانده است؛ این کاری که رژیم صهیونیستی انجام داده است، نسلکشی، پاکسازی قومی و کشتار جمعی است.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: زمان آن فرا رسیده است که از امت اسلامی، آزادگان جهان و کشورهای متحد با حاکمان و علمایشان بخواهیم که برای حمایت عملی از فلسطینیان همپیمان شوند و تأکید کنند که این مساله اولویت نخست جهان است.
ایران مقتدر الگویی برای تمام کشورهای مظلوم و اسلامی
شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنگ رمضان بیش از ۶ ماه است که بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل شده است، چرا که استکبار جهانی از رشد قدرت عدالتخواهان در جهان نگران است و تاب تحمل وجود قدرت دیگری را در کنار خود ندارد.
وی تصریح کرد: ایرانِ مقتدر الگویی برای تمام کشورهای مظلوم و اسلامی است تا به جای تکیه بر قدرتهای پوشالی، بر خداوند متعال توکل و اعتماد کنند و این الگو تهدیدی برای یکجانبهگرایی آمریکا به شمار میرود.
توهم آمریکا نقش بر آب شد
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: آمریکا قصد داشت ظرف یک هفته ایران را به زانو درآورد و بر آن تسلط یابد؛ به همین دلیل رهبر ما را به شهادت رساند و دانشمندان، فرماندهان و سربازان ما را ترور کرد.
وی خاطرنشان کرد: این توهم نقش بر آب شد و چیزی جز خواب غفلت نبود، چرا که ملت ایران با حضور خود در خیابانها، سربازان ما با حضورشان در میدان جنگ، و دولتمردان ما با حضورشان در میدان دیپلماسی، درس دردناکی به آمریکا و متحدانش دادند.
شهریاری گفت: خداوند ما را یاری داد و نام خامنهای در ایران زنده ماند؛ به طوری که آیتالله سید مجتبی خامنهای، فرزند رهبر شهید، رهبر محور مقاومت شد.
وی تصریح کرد: ایرانیان در طول تاریخ توانستهاند متجاوزان را دفع یا آنها را به پذیرش فرهنگ ایرانی وادار کنند و اکنون ناتوانی و ضعف تسلیحات پیشرفته آمریکایی در برابر اراده ملت ایران آشکار شده است.
رسالت نخبگان در برابر بحرانهای اخلاقی و مکتب استکباری
سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه نیز در سخنانی در دومین اجلاس دینی سنپترزبورگ با عنوان «همایش بینالمللی ارزشهای اخلاقی در جهان معاصر و چالشهای آن» بر رسالت نخبگان در برابر بحرانهای اخلاقی و مکتب استکباری تأکید کرد.
جلالی در این اجلاس با ترسیم پیوند میان مقاومت تاریخی ملتها و آموزههای اصیل مذهبی، هشدارهای صریحی را درباره کمرنگ شدن ارزشهای دینی در میان نسل جوان، ضرورت پیوند علما با تودهها و بیداری اندیشمندان جهان مطرح کرد.
سفیر ایران در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی و پایداری شهر سنپترزبورگ اظهار داشت: شهر سنپترزبورگ با مقاومت عجین است و من هم نماینده سرزمینی هستم که در نبرد با زیادهخواهیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و در این مسیر به پیروزی دست یافته است.
وی، تقویت روزافزون روابط راهبردی میان تهران و مسکو را گامی کلیدی در جهت ایجاد جبههای متحد علیه یکجانبهگرایی و فرعونیت مدرن غرب دانست.
هشدار نسبت به طوفان ضد اخلاق و چالش نسل جوان
جلالی در ادامه با اشاره به بحران هویت و اخلاق در جهان معاصر، پرسشهایی بنیادین از جمله «چرا ارزشهای دینی و سنتی در میان نسل جوان کمرنگتر میشود؟» و «چرا در معرض طوفانهای ضد اخلاق و سنت قرار گرفتهایم؟» را مطرح کرد و به کالبدشکافی ابزارهای جبهه مقابل پرداخت.
وی تصریح کرد که جریان سلطه و صهیونیسم بینالملل، برنامهریزی گستردهای را برای هدف قرار دادن مسلمانان، مسیحیان و یهودیان اصیل طراحی کرده است. این جبهه با بهرهگیری از ابزارهای نوین رسانهای و فناوریهای پیشرفته، سنتها، کانون خانواده، اخلاق و عدالت را به طور جدی تهدید میکند.
گوهر دین؛ ایستادگی در برابر ظلم در عرصه اجتماعی
سفیر ایران در روسیه با بررسی نقادانه نگاههای قشری به مذهب، میان «شکل دین» و «محتوای دین» تفکیک قائل شد و افزود: اصل و گوهر دین، حقطلبی، عدالت و ایستادگی در برابر ستم است. آیا مقاومت در عرصه اجتماعی چیزی جز ایستادگی در برابر ظالم است؟ مگر پیامبران الهی در مقابل ظلم نایستادند؟ امروز مظهر این ظلم و بیعدالتی، آمریکای جنایتکار است.
بیدارباش به علمای دین و لزوم ارتباط با تودههای مردم
وی با انتقاد شدید از سکوت برخی محافل نخبگانی در برابر جنایات جهانی، به فجایع انسانی تلخ و بیسابقه از جمله کشتار بیگناهان، کودکان معصوم و اندیشمندان اشاره کرد و گفت: «آیا کشتار دهها هزار انسان بیگناه نباید علمای دین و اندیشمندان جهان را بیدار کند؟»
وی شرط لازم برای مقاومت موفق در برابر نظام سلطه را ارتباط عمیق و بیواسطه علما با تودههای مردم دانست و هشدار داد که اگر علمای اصیل ادیان الهی به رسالت تاریخی خود عمل نکنند و علیه انحرافات شیطانی سخن نگویند، زمینه برای رشد و تقویت افراطگرایی مذهبی فراهم خواهد شد.
تجلیل از نقش تاریخی امام خمینی (ره) و امام شهید آیتالله خامنهای
سفیر ایران در فدراسیون روسیه با گرامیداشت رهبران بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی، به نقش تمدنساز حضرت امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار این مسیر نورانی اشاره کرد. وی در ادامه با تبیین کارنامه درخشان رهبری مقتدر کشور، به مجاهدتهای امام شهید، حضرت آیتالله خامنهای پرداخت و از ایشان به عنوان اسوه ماندگار پایداری یاد کرد.
وی با تأکید بر منظومه فکری رهبر شهید انقلاب ابراز داشت: مکتب و سیره رهبر شهید ما، تجسم عینی "روحیه شجاعت توأم با عقلانیت" بود. ایشان در سختترین میدانهای نبرد و بحرانهای بینالمللی، شجاعت بینظیر را با تدبیر و حکمت عقلانی پیوند زدند و هرگز در برابر هژمونی استکبارعقبنشینی نکردند.
تشییع تاریخی در ایران و عراق؛ مظهر قدرشناسی امت
سفیر ایران حضور حماسی، میلیونی و بیسابقه آحاد ملتها در آیینهای وداع را سندی آشکار بر حقانیت این مسیر خواند و گفت: «آیینهای تشییع تاریخی پیکر مطهر امام شهید در شهرهای مختلف ایران و عراق (بهویژه در نجف و کربلا)، خروش عظیمی از قدرشناسی، بصیرت و وفاداری تودههای امت را به نمایش گذاشت.
وی، نیل به مقام والایی شهادت را پاداشی الهی و شایسته برای عمر با برکت رهبری دانست که تمام وجود خود را وقف خدمت، هدایت و همزیستی با مردم کرده بود؛ شهادتی که به تعبیر وی، به عنوان یک گفتمان تمدنی، زمینهساز ورود جهان اسلام به مرحله جدیدی از بیداری شده است.
هوش مصنوعی بدون چارچوب اخلاقی به تضعیف آزادی مسئولیت و شأن انسانی منجر شود
حجتالاسلام و المسلمین ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی گفتوگوی ادیان جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی به مفتی راویل پانچایف رئیس اداره دینی مسلمانان سنپترزبورگ خاطرنشان کرد: جهان امروز در کنار پیشرفتهای علمی و فناوری بیش از هر زمان به اخلاق معنویت و آموزههای ادیان الهی نیازمند است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این پیام که بخشی از آن توسط سفیر ایران در اجلاس دینی سنپترزبورگ قرائت شد، افزود: ادیان الهی با تأکید بر عقلانیت کرامت انسان عدالت آموزشهای اعتدال گرا، بهرمندی از فناوریهای نوین مسئولیت پذیری و صیانت از خانواده میتوانند مسیر پیشرفت را در خدمت سعادت واقعی بشر قرار دهند
ایمانیپور خاطرنشان کرد: گسترش فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی فرصتهای بزرگی برای زندگی انسان فراهم کرده است؛ اما این پیشرفت بدون چارچوب اخلاقی ممکن است به تضعیف آزادی مسئولیت و شان انسانی منجر شود.
رهبران ادیان برای توقف خشونت با صدای واحد عمل کنند
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: به عنوان نمونه عدهای بر این باور هستند که جنگهای اخیر رژیم اشغالگر قدس و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نخستین جنگ هوش مصنوعی بوده است.
وی افزود: جنایت اخیر قتل عام کودکان و خانوادههای بی دفاع در میناب وجدان بشریت را جریحه دار کرده است. ما این اقدامات را که با اصول انسانی و تعالیم همه ادیان الهی ناسازگار است. صریحاً محکوم میکنیم و از رهبران ادیان و نهادهای بین المللی میخواهیم برای توقف خشونت حمایت از قربانیان و تحقق صلحی عادلانه و پایدار با صدایی واحد اقدام کنند.
بنا بر گزارش دیگری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در حاشیه این اجلاس با سرگئی ارمین رئیس اداره تعامل با سازمانهای دینی در دفتر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
رئیس اداره تعامل با سازمانهای دینی در دفتر ریاست جمهوری فدراسیون روسیه در این دیدار با ستودن ایستادگی و پایداری راسخ جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با نظام سلطه و استکبار جهانی، مقاومت ایران را الگویی ارزشمند دانست.
ارمین آمادگی کامل خویش و مجموعه تحت مدیریت خود را برای گسترش همهجانبه همکاریهای راهبردی فرهنگی، پژوهشی و دینی با ایران اعلام کرد.
مفتی پنچیف، مفتی سن پترزبورگ نیز در دیدار با هیات ایرانی، از اهتمام، توجه و حضور هیأت جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس تشکر و قدردانی کرد.
بنا بر این گزارش، این اجلاس با حضور جمعی از رهبران و شخصیتهای دینی، سیاسی، علمی و اجتماعی روسیه و کشورهای مختلف جهان برگزار شد.
از جمله چهرههای حاضر در این نشست میتوان به راویل حضرت پانچییف، مفتی و رئیس اداره دینی مسلمانان سنپترزبورگ و منطقه شمالغرب روسیه و از سازماندهندگان اصلی اجلاس، آلبیر حضرت کرگانوف رئیس مجمع دینی مسلمانان روسیه اشاره کرد.
«الکساندر بگلوف» فرماندار و الکساندر بلِسکی رئیس مجلس قانونگذاری سنپترزبورگ، یوگنی یرمین رئیس اداره تعامل با سازمانهای دینی در دفتر سیاست داخلی ریاست جمهوری روسیه و نیکلای کروپاچف رئیس دانشگاه دولتی سنپترزبورگ از دیگر مقامات روس حاضر دراین آیین بودند.
علاوه بر هیأت جمهوری اسلامی ایران، رهبران و نمایندگان دینی و مذهبی از کشورهای مختلف، از جمله لبنان، بلاروس، بحرین، عربستان سعودی و شماری دیگری از کشورها در این رویداد حضور داشتند.
دومین اجلاس بینالمللی دینی سنپترزبورگ با هدف ایجاد بستری برای گفتوگوی میان ادیان و تمدنها و بررسی راهکارهای حفظ ارزشهای دینی، معنوی، اخلاقی و خانوادگی در جهان معاصر برگزار شد.