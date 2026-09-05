جدیدترین ادعای ضدایرانی سنتکام

جوان آنلاین: فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) امروز شنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس در تلاش برای جبرای بخشی از ناکامیهای واشنگتن در کنترل تبعات تجاوز این کشور علیه ایران، ادعا کرد: پس از آنکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) موشکهای بالستیکی را به سمت ۲ ناو نیروی دریایی آمریکا در حال گشت زنی در آبهای منطقه شلیک کرد، به ۳ نفتکش ایرانی حمله کردیم.
نهاد تروریستی سنتکام با اتخاذ رویکردی صرفا رسانهای و عوام فریبانه مدعی شد: یک ناو هواپیمابر و یک ناوشکن موشک انداز آمریکایی با موفقیت از چندین حمله ایران جان سالم به در بردند. هیچ یک از پرسنل آمریکایی آسیب ندیدند. در پی حملات ناموفق ایران، سنتکام نفتکشهای سپاه پاسداران با نامهای «M/T Downy» (در نزدیکی سواحل جزیره خارگ) و «M/T Stark ۱» (در نزدیکی جاسک) را برای همیشه از کار انداخت. نیروهای آمریکایی همچنین نفتکش خالی «M/T Kylo» (که با نام «Noxen» نیز شناخته میشود) را در دریای عمان منهدم کردند. این ۳ نفتکش ایرانی بخشی از یک شبکه پنهان چند میلیارد دلاری هستند که بودجه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی منطقهای آن را تأمین میکند!
ادعای واهی توان نیروهای تروریست آمریکا در منطقه در حالی مطرح میشود که بازارهای جهانی انرژی به دلیل تنش آفرینیهای نظامی آمریکا علیه ایران در سایه اختلال حرکت کشتیها در تنگه هرمز شاهد بی ثباتی و افزایش قیمتها است به طوری که قیمت نفت برنت ۷.۶ درصد و نفت خام آمریکا ۱۰.۴ درصد افزایش یافت و در مسیر ثبت بالاترین افزایش هفتگی خود از هفته منتهی به ۲۰ جولای قرار گرفت.
در همین راستا فرات الموسوی رئیس مرکز انرژی در عراق تاکید کرد که آغاز مجدد درگیریها در منطقه و تنگه هرمز بیانگر شکست مسیرهای سیاسی و دستیابی به یک راهکار فراگیر است.
وی اضافه کرد که در این صورت قیمت نفت برنت در معرض افزایش شدید قرار میگیرد و احتمال دارد قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد.
روز گذشته گزارش شد که قیمت نفت به ۹۵ دلار رسیده است.